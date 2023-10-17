living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

غضب من لقطة بن رحمة المثيرة للجدل.. وبلماضي يعلق

17
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أثار تصرف المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي مع لاعبه سعيد بن رحمة، خلال المباراة الودية أمام مصر، جدلا وغضبا كبيرين على منصات التواصل الاجتماعي.
 
ماذا حدث؟
 
حدثت اللقطة عندما استبدل بلماضي سعيد بن رحمة في الدقيقة 60، بزميله حسام عوار.
 
"جرّ" المدرب الجزائري لاعب وستهام يونايتد الإنجليزي بقوة من قميصه، مما أثار استغراب اللاعب.
 
يعتقد أن سبب غضب بلماضي هو رفض اللاعب مصافحته لدى استبداله.
 
عبر ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي عن غضبهم من تصرف بلماضي تجاه لاعبه.
 
قال أحد المعلقين: "من المفروض تكون آخر مباراة لبلماضي مع المنتخب"، وذكر آخر: "بن رحمة أظهر ردة فعل غير لائقة أمام المدرب الغاضب".
 
أبرزت ناشطة على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "بلماضي لم يكون في المستوى لا في التشكيلة ولا في التصرف مع بن رحمة".
 
اعتبر آخر أن ما حدث "خطأ فادح من بلماضي أمام مرأى العالم، لا لنشر غسيل المنتخب أمام العالم".
 
بلماضي يعلّق
 
في تصريحه خلال مؤتمر صحفي عقب نهاية المباراة، قال بلماضي:
 
لا أريد أن أتحدث عما حدث مع بن رحمة.
 
مثل هذه الأمور تحدث في كرة القدم. هو لم يكن سعيدا عندما خرج، وأنا كذلك لم أكن سعيدا.
 
لا يمكننا إحداث قصة أخرى مثلما حدث مع سليماني حول ركلة الجزاء خلال الأيام الماضية.
 
لا توجد أي فائدة للمنتخب في التحدث حول ما حدث، ربما الفائدة للصحافة فقط.
 
يشار إلى أن المنتخب الجزائري انتزع تعادلا مثيرا في الوقت القاتل من نظيره المصري 1-1، مساء الإثنين، بملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية في مباراة دولية ودية في كرة القدم، ضمن استعداداتهما لتصفيات كأس العالم 2026، ونهائيات كأس إفريقيا في كوت ديفوار مطلع العام المقبل.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   