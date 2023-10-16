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سباح مصري يرفض الاحتفال بذهبية كأس العالم للسباحة ويكشف تعرضه لتهديدات بسبب دعمه فلسطين

16
OCTOBER
2023
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توج عبد الرحمن سامح، لاعب المنتخب المصري للسباحة، بالميدالية الذهبية لمنافسات 50 متر حرة، ضمن منافسات بطولة العالم والتي تستضيفها اليونان.
 
وأكد السباح المصري أنه تلقى تهديدات بالقتل بسبب دعمه للشعب الفلسطيني تجاه ما يتعرض له من أحداث عنف من الجانب الإسرائيلي في مدينة غزة، وذلك عقب إنجازه التاريخي بنيله ذهبية سباق 50 متر فراشة.
 
وقال عبد الرحمن سامح في تصريحات لموقع "SOS" الخاص بالسباحة عقب الفوز بالميدالية الذهبية في كأس العالم: " لا أعرف بصراحة إذا كان بإمكاني الاحتفال بهذا الإنجاز بكل صراحة فلقد مررت بأسبوع صعب للغاية من الناحية الذهنية".
 
وأضاف: "لقد تلقيت تهديدات بالقتل، وكان الناس يهاجمونني طوال الأسبوع بسبب دعمي لفلسطين وتذهب عائلتي إلى النوم وهي لا تعلم ما إذا كان شخص ما سيقتحم غرفتي أو شقتي في اليوم التالي، وعليهم أن يتساءلوا في كل مرة لا أرد فيها على مكالمة إذا كنت مشغولا فقط أو يحاول شخص ما قتلي".
 
وختم: "أنا بصراحة لا أعرف إذا كان ينبغي علي أن أحتفل بهذا أم لا فإخواتي يقتلون في فلسطين الآن".
 
وانتزع "سامح" المركز الأول بعد أن تمكن من إنهاء السباق في زمن قدره 23.04 ثانية.
 
وجاء إيزاك كوبر، لاعب منتخب النمسا، في المركز الثاني بزمن قدره 23.19 ثانية، أما الأمريكي مايكل أندرو فحل في المركز الثالث محققا زمنا قدره 23.32 ثانية.
 
وكان عبد الرحمن سامح احتل المركز الثامن في نهائي سباق 50 متر فراشة ببطولة العالم للألعاب المائية الماضية التي أقيمت بمدينة فوكاكو اليابانية حيث حقق زمن قدره 23.34 ثانية لينهي السباق في المركز الثامن.
 
وتأهل اللاعب لنصف النهائي في بطولة العالم محققا رقما مصريا جديدا بزمن قدره 23.10 ثانية.
 
وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.
 
وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع.
روسيا اليوم
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