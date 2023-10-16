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أحداث غزة تطال الرياضة.. مقتل لاعب فلسطيني وتعليق النشاط

16
OCTOBER
2023
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علق المنتخب الفلسطيني لكرة القدم نشاطه مؤقتا في الوقت الراهن بسبب الأحداث الجارية في أراضيه وعدم التمكن من استدعاء لاعبي الفريق والسفر خارج الحدود.
 
المنتخب الفلسطيني اعتذر عن عدم المشاركة في بطولة "ميرديكا" الودية التي تبدأ اليوم في ماليزيا وتستمر حتى يوم17 من الشهر الجاري، بسبب عدم قدرته على تجميع لاعبيه والسفر بهم إلى كوالالمبور.
 
الاتحاد الماليزي لكرة القدم أعلن عدم مشاركة فلسطين في البطولة لعدم وجود القدرة لديه للسفر إلى كوالالمبور بسبب الأوضاع المتوترة في الوقت الحالي.
 
 
وكان مقررا أن يلعب منتخب فلسطين اليوم ضد نظيره اللبناني ضمن الجولة الأولى للبطولة بماليزيا، في إطار الاستعدادت لخوض تصفيات كأس العالم.
 
وتضم بطولة ماليزيا الودية منتخبات لبنان والهند بالإضافة إلى أصحاب الأرض، ولم يتم توجيه الدعوة لمنتخب آخر بعد تعذر مشاركة فلسطين.
 
تهديد مونديالي
 
وبات الفريق الفلسطيني مهددا بقوة بعدم خوض مواجهات تصفيات كأس العالم والانسحاب مبكرا من السباق بسبب عدم قدرته على الاستعداد للمباريات.
 
منتخب فلسطين لديه مواجهتين ضد لبنان وأستراليا الشهر المقبل ضمن منافسات المجموعة التاسعة في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.
 
وتضم التصفيات الآسيوية 9 مجموعات، تحتوى كل مجموعة على 3 منتخبات، يتأهل الأول والثاني إلى الدور الثالث من تصفيات المونديال، بينما يكتفي الأخير بالمشاركة في تصفيات كأس آسيا.
 
ومن المفترض أن تلعب فلسطين ضد لبنان يوم 16 نوفمبر، ثم تلعب ضد أستراليا يوم 21 من الشهر ذاته، من أجل تحديد مصيرها إذا كانت ستشارك في الدور الثالث من تصفيات المونديال أم ستكتفي بالمشاركة في تصفيات آسيا.
 
وفي حالة استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة لن يتمكن المنتخب الفلسطيني من التجمع لخوض مباريات تصفيات المونديال، لتصبح احتمالات انسحابه من التصفيات أكثر من احتمالات مشاركته.
 
وفاة لاعب
 
قبل أن يعلن المنتخب الفلسطيني عدم تمكنه من السفر إلى ماليزيا لخوض بطولة "ميرديكا" قُتل لاعبه رشيد دبور جراء القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
 
دبور كان يلعب في فريق أهلي بيت حانون الذي ينافس في دوري قطاع غزة الذي توقف بالكامل إلى أجل غير مسمى بسبب الضربات الإسرائيلية المكثفة على القطاع.
 
وعلق فراس أبو هلال الأمين العام للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قائلا: "استشهد لاعبنا رشيد إثر القصف الإسرائيلي على غزة".
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