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مؤتمر صحافي مساء الاثنين لاتحاد كرة الطاولة و"مؤسسة الأرض البيضاء"

15
OCTOBER
2023
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 دعا الاتحاد اللبناني لكرة الطاولة وبالتعاون مع مؤسسة "الأرض البيضاء" رجال الصحافة والاعلام الى حضور المؤتمر الصحافي الذي سيُعقد عند الساعة السادسة من مساء الاثنين الواقع فيه 16 تشرين الأول الجاري في مقر النادي اللبناني للسيارات والسياحة بالكسليك للاعلان رسمياً عن الدورة الدولية السنوية الثانية تحت اسم  “WTT YOUTH  CONTENDER  JEZZINE” التي ستقام بين 19 و25 تشرين الأول  الجاري  بمجمّع"جوليان وليندا سليم" في جزين تحت اشراف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة.
 
والدورة الدولية،المدرجة على روزنامة الاتحاد الدولي والتي يحصد الفائزون والفائزات والمتأهلون الى الأدوار النهائية النقاط التي تضاف الى رصيدهم على لائحة التصنيف الدولي ، مخصصة للفئات العمرية التالية للذكور والاناث:تحت ال19 سنة،تحت ال17 سنة،تحت ال15 سنة،تحت ال13 سنة وتحت ال11 سنة.
 
وسيقام حفل الافتتاح الرسمي  للدورة عند الساعة السادسة من مساء الخميس 19 تشرين الأول الجاري في "مجمّع جوليان وليندا سليم" بجزين.
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