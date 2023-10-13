"رابطة أصدقاء نادي الراسينغ بيروت" نظّمت نشاطاً جمع محبّي "القلعة البيضاء"

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نظّمت "رابطة أصدقاء نادي الراسينغ بيروت" نشاطاً جمع محبّي النادي في أجواء من الفرح والرياضة الترفيهية، في ميدان سباق الخيل ببيروت، بحضور الرئيس الفخري للنادي الأستاذ ميشال فرعون، ورئيسة النادي السيدة باولا رزق واعضاء الهيئة الأدارية ، وعدد من مخاتير وفعاليات المنطقة، بالإضافة إلى حضور فريق الرجال المنافس في بطولة الدرجة الأولى لكرة القدم مع جهازه الفني، وبرعاية "ليبانو سويس للتأمين" وبيرة "ألمازة" ومياه "بردوني".

وتخلّل النشاط ،بالتزامن مع مهرجان النبيذ، ألعاب رياضية وكوكتيل. وألقى الرئيس الفخري للنادي الأستاذ ميشال فرعون كلمة جاء فيها "كلما اجتمعنا تحت راية الراسينغ لا نكون مجتمعين تحت راية الرياضة وحسب، فلهذا النادي رمزية تتمثل ببيروت وبشبابها ورمزية القيم التي نعمل على المحافظة عليها وتحصينها".

وتابع قائلاً"بعد إنفجار مرفأ بيروت، قررنا أن نأخذ على عاتقنا التذكير بالقيم المترسخة في هذه المنطقة والتي لا يمكن تجاوزها. فمهما زادت الغيوم فوق بيروت وفوق لبنان، سيبقى الأمل موجوداً بوجود شباب مثل شباب الراسينغ وبوجود النوادي اللبنانية والبيروتية.

وفي الختام أود ان اتمنى التوفيق للقلعة البيضاء في بطولة لبنان حيث يقدّم اللاعبون مستوى جيد". واستمر معرض نادي الراسينغ الذي لقي نجاحاً كبيراً حتى نهاية المهرجان.