living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"رابطة أصدقاء نادي الراسينغ بيروت" نظّمت نشاطاً جمع محبّي "القلعة البيضاء"

13
OCTOBER
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نظّمت "رابطة أصدقاء نادي الراسينغ بيروت" نشاطاً جمع محبّي النادي في أجواء من الفرح والرياضة الترفيهية، في ميدان سباق الخيل ببيروت، بحضور الرئيس الفخري للنادي الأستاذ ميشال فرعون، ورئيسة النادي السيدة باولا رزق واعضاء الهيئة الأدارية ، وعدد من مخاتير وفعاليات المنطقة، بالإضافة إلى حضور فريق الرجال المنافس في بطولة الدرجة الأولى لكرة القدم مع جهازه الفني، وبرعاية "ليبانو سويس للتأمين" وبيرة "ألمازة" ومياه "بردوني".
 
وتخلّل النشاط ،بالتزامن مع مهرجان النبيذ، ألعاب رياضية وكوكتيل. وألقى الرئيس الفخري للنادي الأستاذ ميشال فرعون كلمة جاء فيها "كلما اجتمعنا تحت راية الراسينغ لا نكون مجتمعين تحت راية الرياضة وحسب، فلهذا النادي رمزية تتمثل ببيروت وبشبابها ورمزية القيم التي نعمل على المحافظة عليها وتحصينها".
 
وتابع قائلاً"بعد إنفجار مرفأ بيروت، قررنا أن نأخذ على عاتقنا التذكير بالقيم المترسخة في هذه المنطقة والتي لا يمكن تجاوزها. فمهما زادت الغيوم فوق بيروت وفوق لبنان، سيبقى الأمل موجوداً بوجود شباب مثل شباب الراسينغ وبوجود النوادي اللبنانية والبيروتية.
 
وفي الختام أود ان اتمنى التوفيق للقلعة البيضاء في بطولة لبنان حيث يقدّم اللاعبون مستوى جيد". واستمر معرض نادي الراسينغ الذي لقي نجاحاً كبيراً حتى نهاية المهرجان.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   