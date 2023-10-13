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مبابي ينفصل عن والدته بقرار إجباري

13
OCTOBER
2023
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أصبح كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وقائد منتخب فرنسا مجبرا على الانفصال عن والدته فايزة العماري، التي تدير أعماله في السنوات الأخيرة.
 
مبابي ينفصل عن والدته بقرار إجباريوُلد للعب مع الريال.. مسؤول في ريال مدريد يكشف موعد ضم مبابي
كتبت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن مبابي سيتعين عليه العثور على وكيل جديد، لأن والدته ليس لديها الترخيص المطلوب، وفقا للقانون الجديد للاتحاد الدولي.
 
وأوضحت أن التغيير الأخير في لوائح الفيفا، لم يتم فيه إدراج العماري من بين آلاف الوكلاء المعتمدين، وبالتالي دون هذا الترخيص، لا يمكن أن تمثل (فايزة) أي لاعب كرة قدم، أو تتفاوض على عقد أو تحصل على عمولة، حتى بشكل غير مباشر.
 
ذكرت أيضا أنه وفقا لمنصة وكلاء اللاعبين التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، لا يمكن أن تحصل والدة مبابي على الرخصة قبل شهر مايو المقبل، موعد إجراء الانتخابات الجديدة لوكلاء اللاعبين.
 
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه حال قيام فايزة العماري بأي نشاط، يمكن لأي وكيل آخر الإبلاغ عنها بفضل الخدمة التي يقدمها الفيفا، والتي تسمح بالإبلاغ عن وكلاء آخرين بشكل مجهول إذا كان يعتقد أنهم يعملون دون هذا الترخيص، مما يهدد الشخص المخالف أو الشركة التي يعمل بها بغرامة كبيرة.
 
ولفتت إلى أن هذا التعديل القانوني يبقى تنفيذه رهن نزاعات قضائية في بعض الدول مثل ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا، بينما يتمسك الفيفا بقوانينه الجديدة.
 
وأشارت "ماركا" أيضا إلى أن ترخيص وكلاء اللاعبين  أصبح عالميا، ويجب أن يجتاز الوكيل الامتحان أو يحمل رخصة سارية منذ عام 2015، وأصبح أمرا إلزاميا، ولا يستثنى منه الآباء أو الإخوة أو الأقارب أو المحاميين العاديين.
 
وأكدت أن فايزة العماري، لم تتقدم لاختبارات الوكلاء، لذا لا يمكنها تقاضي أي عمولة مقابل صفقة محتملة لمبابي.
 
وختمت تقريرها بأنه للتفاوض على احتمال رحيله إلى ناد آخر مثل ريال مدريد أو التجديد لسان جيرمان، سيتعين على مبابي العثور على وكيل آخر، طالما أن أحد أفراد أسرته أو محاميه، لم يحصلوا على ترخيصهم من الفيفا.
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