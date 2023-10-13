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ملاكم بريطاني يسعى لتوجيه صفعة لكريستيانو رونالدو.. ويكشف السبب!

13
OCTOBER
2023
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أعرب الملاكم البريطاني، ريكي هاتون، بطل العالم السابق، عن رغبته في صفع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد  نادي النصر السعودي لكرة القدم.
 
ويعتبر ريكي هاتون من أكبر مشجعي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، الغريم الأزلي لجاره مانشستر يونايتد في المدينة الإنجليزية.
 
بينما دافع كريستيانو رونالدو عن ألوان نادي مانشستر يونايتد خلال فترته الأولى، من 2003 إلى 2009، وساهم في تتويج فريق "الشياطين الحمر" 3 مرات بالدوري الإنجليزي الممتاز، وإحراز لقب دوري أبطال أوروبا في 2008، وحصل "صاروخ ماديرا" على الكرة الذهبية لأول مرة في نفس السنة، والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة.
 
وقال هاتون في تصريحات نقلها موقع "غول" العالمي: "كريستيانو رونالدو اعتاد على اللعب لمانشستر يونايتد، مشجعو النادي يحبونه، فهو وسيم، فلماذا لا تريد أن أصفعه؟، سأمسك به أولا".
 
ولم تكن هذه أول مرة يداعب فيها الملاكم البريطاني رونالدو حيث صرح في عام 2018 بأن: "الشخص الوحيد الذي أريد العودة لقتاله هو كريستيانو رونالدو".
 
وأكمل: "هو لاعب رائع يستحق الإشادة به، كان آخر شخص نود رؤيته في ذلك الوقت الذي كان يونايتد يفوز فيه بكل شيء ونحن لا نحقق شيئا".
 
ولم يحقق رونالدو نفس النجاح الذي تحقق في فترته الأولى مع يونايتد خلال الفترة الثانية من 2021 إلى نهاية 2022 حيث دخل في خلافات مع الإدارة والمدرب الهولندي إريك تين هاغ ما قاده للرحيل إلى النصر السعودي، في يناير 2023.
 
يذكر أن ريكي هاتون (44) حقق 45 انتصارا من أصل 48 نزالا خاضها خلال مسيرته الاحترافية، منها 32 بالضربة القاضية.
روسيا اليوم
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