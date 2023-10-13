قرعة كأس أمم إفريقيا 2023.. مواجهات "سهلة" للعرب

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أوقعت قرعة كأس الأمم الإفريقية 2023، التي أقيمت الخميس في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، مصر ضد غانا، والجزائر مع بوركينا فاسو، والمغرب أمام زامبيا، وتونس أمام مالي، لتعد بمواجهات بارزة في الدور الأول.

وأسفرت القرعة عن مجموعات متوازنة، حيث سيواجه كوت ديفوار المضيف، منتخب نيجيريا، في قمة البطولة، بينما سيواجه منتخب السنغال الكاميرون، في قمة أخرى بالمجموعة الثالثة.

هنا المجموعات الكاملة لأمم إفريقيا 2023:

المجموعة الأولى: كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو.

المجموعة الثانية: مصر - غانا - كيب فيردي - موزمبيق.

المجموعة الثالثة: السنغال - الكاميرون - غينيا - غامبيا.

المجموعة الرابعة: الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنغولا.

المجموعة الخامسة: تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا.

المجموعة السادسة: المغرب - كونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا.

وستنطلق بطولة أمم إفريقيا في كوت ديفوار، بتاريخ 13 يناير 2024 المقبل، على أن يقام النهائي يوم 11 فبراير من نفس العام.