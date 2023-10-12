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انطلق صباح الخميس المعسكر التدريبي للاعبين واللاعبات من دول منطقة غرب آسيا (الفئة العمرية تحت ال11 سنة) والذي سيمتد على مدى ستة ايام وحتى 17 الجاري في "مجمّع جوليان وليندا سليم" في جزين تحت اشراف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة وبمواكبة من الاتحاد اللبناني للعبة.

وحضر الحصة التدريبية الافتتاحية رئيس الاتحاد اللبناني جورج كوبلي وعدد من المعنيين.والقى كوبلي كلمة تمنى فيها التوفيق للاعبين واللاعبات المنخرطين في التدريبات متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم برياضة كرة الطاولة.

ويشارك 14 لاعب ولاعبة في المعسكر التدريبي الذي تشرف عليه المصرية بسنت عثمان المنتدبة من الاتحاد الدولي ومدربون من لبنان والعراق وسوريا والأردن .وسيتم اختيار لاعب واحد ولاعبة واحدة من دول غرب آسيا للخضوع في مرحلة لاحقة لمعسكر تدريبي دولي مع العديد من اللاعبين الذين سيتم اختيارهم من جميع مناطق العالم .