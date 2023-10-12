بيان توضيحي للجنة الأولمبية اللبنانية

A + A -

صدر عن اللجنة الأولمبية اللبنانية البيان التوضيحي التالي:

عطفاً على البيان الإعلامي الذي صدر يوم الاثنين بتاريخ 9/10/2023 عن مقررات الجمعية العمومية (غير العادية ) فقد سقط سهواً فقرة تمّت مناقشتها في الجمعية العمومية وتمّ التصويت عليها بالإجماع تناولت أوضاع اللاعبين واللاعبات في إتحادي المصارعة ورفع الاثقال اللذين تم تجميد عضويتهما في اللجنة الاولمبية اللبنانية لمدة سنتين في حال تمنّعهما عن سحب الدعاوى القضائية ضد اللجنة الأولمبية خلال إسبوع من تاريخ تبلغهما مقررات الجمعية العمومية. وأجمع الحاضرون على ترك مشاركة لاعبي ولاعبات هذين الإتحادين في جميع الدورات والنشاطات الدولية على كافة أنواعها من خلال اللجنة الاولمبية اللبنانية وبالتنسيق مع إتحاداتهم الدولية واللجنة الأولمبية الدولية وذلك تأكيداً على مسؤولية اللجنة الأولمبية اللبنانية تجاه الرياضيين والرياضيات في لبنان وإبعادهم عن كل التجاذبات من قبل بعض الجهات الإتحادية.