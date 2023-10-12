نادي باريس يدرس التعاقد مع الروسي نورمحمدوف

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يخطط نادي باريس سان جيرمان لإبرام صفقة تاريخية جديدة بالتعاقد مع حبيب نور محمدوف، البطل الروسي السابق لاتحاد UFC للفنون القتالية المختلطة.

وكشفت صحيفة "لو باريزيان"، أن إدارة النادي الفرنسي، تدرس مشروعا جديدا، بتأسيس قطاع للفنون القتالية المتنوعة في النادي.

وأضافت أن الإدارة الباريسية بصدد التعاقد مع عدد من نجوم الفنون القتالية، ومنهم حبيب نورمحمدوف، ليكون مدربا لهم.

وسبق أن كرم ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان، الأسطورة نورمحمدوف قبل عدة سنوات، ومنحه القميص رقم 10 قبل إحدى مباريات الفريق في دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن الروسي نور محمدوف دافع عن لقب الوزن الخفيف في منظمة UFC ثلاث مرات قبل أن يعتزل القتال في أكتوبر 2020.

وحقق نور محمدوف 29 انتصارا في 29 نزال احترافي وفقا لقواعد MMA، لم يتعرض خلالها للهزيمة، وخاض الروسي معركته الأخيرة في أكتوبر 2020، أمام الأمريكي جاستن جايتجي.