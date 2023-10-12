الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تتوقع تدفق المسيحيين من الشرق الأوسط

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توقع مستشار بطريرك موسكو ورئيس كهنة عموم روسيا نيكولاي بالاشوف زيادة هجرة المسيحيين من دول الشرق الأوسط على خلفية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي المتفاقم.

وقال بالاشوف لوكالة ريا نوفوستي: إن الحرب تشكل تهديدا مباشرا للحياة، وهذا ينطبق على مسيحيي الشرق الأوسط، ويمكننا أن نتوقع زيادة هجرة إخواننا من المناطق التي مزقتها الصراعات.

وأشار بأن "رعايا الكنيسة الأرثوذكسية في القدس موجودون على جانبي خط المواجهة، في إسرائيل وفي قطاع غزة، بالطبع، وهم يتعرضون أيضا للهجمات الصاروخية والقنابل، كغيرهم".

وأضاف أن "المؤمنين بالكنيسة الأرثوذكسية الروسية يصلون من أجل السلام في القدس، وفي جميع أنحاء الأراضي المقدسة، وهم “يتفاعلون مع الأحداث الجارية”.

وخلص ممثل الكنيسة الأرثوذكسية الروسية إلى أن "المساعدات التي يقدمها شعبنا وكنيستنا لوزارة حفظ السلام التابعة لبطريركية القدس وعملها الهادف لحماية السكان المسيحيين ستستمر بلا شك".