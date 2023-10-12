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انتظرونا.. مرتضى منصور يشعل انتخابات الزمالك برسائل "نارية"

12
OCTOBER
2023
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وجه رئيس نادي الزمالك السابق المصري، مرتضى منصور، عدة رسائل قوية مع اقتراب إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد للقلعة البيضاء.
 
انتظرونا.. مرتضى منصور يشعل انتخابات الزمالك برسائل كواليس المشادة بين شيكابالا والسيسي
وكان مجلس إدارة الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور قد استقال في أغسطس 2023.
 
وتجرى انتخابات مجلس إدارة الزمالك يوم 20 أكتوبر الجاري، لاختيار المجلس الجديد خلفا للمجلس السابق.
 
كتب مرتضى منصور منشورا عبر صفحته على موقع "فيسبوك" قال فيه: "انتظرونا مرتضى منصور بعد طول صمت حفاظا على استقرار النادي يرد بالمستندات على أكاذيب اللجنة المزمع تعينها لتدير النادي برئاسة حسين لبيب المسماة قائمة موحدة " قائمة كدة وكدة " للتحايل على القانون وهم يعلمون أنها لجنة ستعين ويعلمون من الذكي الذي اختار هذه القائمة الوهمية وللأسف فاته أن شعب مصر وخاصة الزملكاوية أذكياء جدا وأن 9 من اللجنة أو القائمة الوهمية كانوا في اللجنة التي خربت النادي منذ عامين أو كانوا مرشحين في الانتخابات الماضية وقبل الماضية ورفضتهم الجمعية العمومية واسقطتهم جميعا.
 
كفى كذبا وتضليلا وتشهيرا
 
انتظروا الرد بالمستندات التي أتحدى أن يكذبها أحد من المنتشرين في كل القنوات والمواقع والصحف.
 
الكيل فاض والصبر نفد ويجب كشف هؤلاء المتآمرين الذين يحاولون هم وأنصارهم تضليل الرأي العام دون أن يكون في أيديهم مستندا واحدا يؤكد أكاذيبهم".
روسيا اليوم
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