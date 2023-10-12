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الماتادور نادال يعود

12
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2023
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أعلن مدير بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى، كريغ تيلي، أن النجم الإسباني رافائيل نادال سيشارك في نسخة العام المقبل للبطولة، على ملاعب ملبورن.
 
ويعود الماتادور نادال (37 عاما) المصنف الأول على العالم سابقا، إلى الملاعب الصفراء، بعد خضوعه لجراحة في أعلى الفخذ في وقت سابق من العام الجاري.
 
وقال تيلي للقناة التاسعة بالتلفزيون الأسترالي: "يمكننا أن نكشف حصريا أن رافا سيعود. لقد كان بعيدا عن الملاعب معظم هذا العام، ومع التحدث معه خلال الأيام الأخيرة، أكد أنه سيعود (لأستراليا المفتوحة)، وهذا ما يحمسنا كثيرا".
 
وأكد المسؤول أن نادال، الذي كان قد أعلن أن العام الجديد قد يكون الأخير له في الملاعب قبل الاعتزال، "سيظهر من أجل الفوز باللقب" كما فعل في عامي 2009 و2022.
 
وأضاف أن نادال: "لن يأتي إلى البطولة إلا إذا كان يفكر في الفوز بها. لن يظهر فقط من أجل المشاركة، لكن من أجل الفوز باللقب"،
 
وتوج النجم الإسباني مرتين بلقب بطولة أستراليا من أصل 22 لقبا من سلسلة البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".
 
وستنطلق النسخة المقبلة من بطولة أستراليا المفتوحة في 14 يناير 2024، وستستمر 15 يوما، بإضافة يوم مقارنة بالنسخ الماضية، لتجنب زيادة حمل المباريات على اللاعبين، وهو التغيير الذي تعتبره البطولة "تاريخيا".
 
وكان نادال (37 عاما) قد خاض آخر مباراة رسمية له يوم 18 يناير 2023، حينما خسر في أستراليا المفتوحة أمام الأمريكي ماكنزي مكدونالد بثلاث مجموعات متتالية، بواقع: (4-6) و(4-6) و(5-7).
 
كما أشار كريغ تيلي إلى أن اللاعب الأسترالي "المشاكس" نيك كيريوس سيعود أيضا للمشاركة في بطولة أستراليا للتنس، إلى جانب الأمريكية نعومي أوساكا والدنماركية كارولين فوزنياكي والألمانية أنجيليك كيربر وغيرهم.
روسيا اليوم
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