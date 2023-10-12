living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وُلد للعب مع الريال.. مسؤول في ريال مدريد يكشف موعد ضم مبابي

12
OCTOBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشف عضو مجلس إدارة ريال مدريد، خوسيه مانويل أوتيرو، عن آخر التطورات بشأن سعي ناديه لضم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.
 
وينتهي عقد كيليان مبابي (24 عاما) مع باريس سان جيرمان في صيف 2024، ورفض تفعيل بند تمديده إلى عام 2025، للانتقال إلى ريال مدريد مجانا في الميركاتو الصيفي المقبل.
 
 
وارتبط اسم المهاجم الفرنسي كثيرا بالانضمام للميرنغي في السنوات الماضية، وكان قريبا من الانتقال إلى صفوف الفريق الملكي صيف 2022، قبل أن يفاجئ الجميع ويمدد عقده مع باريس سان جيرمان.
 
 
وقال خوسيه مانويل أوتيرو عبر قناة "ريمونتادا بلانكا" على منصة "تويتش"، يوم أمس الثلاثاء: "لم تتح الفرصة لمبابي من أجل التوقيع مع ريال مدريد هذا الصيف، كان عليه أن يتخلى عن بعض المكافآت العالية جدا التي وافق عليها بالفعل مع باريس سان جيرمان، كما أن المبلغ الذي كان سيتم دفعه للتعاقد معه قبل عام مجنون تمام، ولم يكن من المنطقي التوقيع معه".
 
وأضاف: "العلاقة بين مبابي وفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لم تكن سيئة أبدا، بيريز لم يأخذ الأمر بطريقة خاطئة، لقد فهم قرار اللاعب عندما جدد تعاقده من قبل، كان هناك شعور بخيبة أمل من المشجعين، لكن لطالما ترك ريال مدريد الأبواب مفتوحة".
 
وتابع: "زين الدين زيدان انضم لريال مدريد وهو في عمر 29 عاما، وسوف يأتي مبابي في عمر الـ 25 عاما".
 
وأوضح: "نأمل أن يفكر مبابي بنفس طريقة تفكير جود بيلينغهام، وأثق في أنه سينضم لنا، مبابي سيحقق المجد عندما يأتي إلى ريال مدريد، الآن يبدو أن باريس سان جيرمان أصبح أقل قوة من ذي قبل لأنه لم يعد لديه مثل هؤلاء اللاعبين الجيدين، اللعب في مدريد يضمن لك الجدية التي تعطي النتائج، أنا على ثقة من أنه سيقول نعم عندما يصبح لاعبا حرا. مبابي ولد ليلعب في ريال مدريد بالطبع".
 
وشدد عضو مجلس إدارة ريال مدريد: "الأمل أن يأتي مبابي في عام 2024، وينضم لنا بطريقة قانونية، دون أن يتمكن أي شخص من اتهامنا بإبرام اتفاق مع اللاعب من خلف ناديه، حيث إن ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، قال إن اللاعب أبرم اتفاقا مع ريال مدريد وهذا لم يكن صحيحا".
 
وعن تجديد مبابي مع باريس سان جيرمان في فترة سابقة، قال خوسيه مانويل أوتيرو: "كان اللاعب طفلا صغيرا وأغرقوه بالمال واتخذ القرار، لو سألناه اليوم وكان صادقا وتحدث، سيقول إنه نادم على هذا القرار".
 
وشارك كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الموسم الحالي في 9 مباريات، سجل خلالها 8 أهداف.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   