وُلد للعب مع الريال.. مسؤول في ريال مدريد يكشف موعد ضم مبابي

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كشف عضو مجلس إدارة ريال مدريد، خوسيه مانويل أوتيرو، عن آخر التطورات بشأن سعي ناديه لضم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.

وينتهي عقد كيليان مبابي (24 عاما) مع باريس سان جيرمان في صيف 2024، ورفض تفعيل بند تمديده إلى عام 2025، للانتقال إلى ريال مدريد مجانا في الميركاتو الصيفي المقبل.

وارتبط اسم المهاجم الفرنسي كثيرا بالانضمام للميرنغي في السنوات الماضية، وكان قريبا من الانتقال إلى صفوف الفريق الملكي صيف 2022، قبل أن يفاجئ الجميع ويمدد عقده مع باريس سان جيرمان.

وقال خوسيه مانويل أوتيرو عبر قناة "ريمونتادا بلانكا" على منصة "تويتش"، يوم أمس الثلاثاء: "لم تتح الفرصة لمبابي من أجل التوقيع مع ريال مدريد هذا الصيف، كان عليه أن يتخلى عن بعض المكافآت العالية جدا التي وافق عليها بالفعل مع باريس سان جيرمان، كما أن المبلغ الذي كان سيتم دفعه للتعاقد معه قبل عام مجنون تمام، ولم يكن من المنطقي التوقيع معه".

وأضاف: "العلاقة بين مبابي وفلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، لم تكن سيئة أبدا، بيريز لم يأخذ الأمر بطريقة خاطئة، لقد فهم قرار اللاعب عندما جدد تعاقده من قبل، كان هناك شعور بخيبة أمل من المشجعين، لكن لطالما ترك ريال مدريد الأبواب مفتوحة".

وتابع: "زين الدين زيدان انضم لريال مدريد وهو في عمر 29 عاما، وسوف يأتي مبابي في عمر الـ 25 عاما".

وأوضح: "نأمل أن يفكر مبابي بنفس طريقة تفكير جود بيلينغهام، وأثق في أنه سينضم لنا، مبابي سيحقق المجد عندما يأتي إلى ريال مدريد، الآن يبدو أن باريس سان جيرمان أصبح أقل قوة من ذي قبل لأنه لم يعد لديه مثل هؤلاء اللاعبين الجيدين، اللعب في مدريد يضمن لك الجدية التي تعطي النتائج، أنا على ثقة من أنه سيقول نعم عندما يصبح لاعبا حرا. مبابي ولد ليلعب في ريال مدريد بالطبع".

وشدد عضو مجلس إدارة ريال مدريد: "الأمل أن يأتي مبابي في عام 2024، وينضم لنا بطريقة قانونية، دون أن يتمكن أي شخص من اتهامنا بإبرام اتفاق مع اللاعب من خلف ناديه، حيث إن ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، قال إن اللاعب أبرم اتفاقا مع ريال مدريد وهذا لم يكن صحيحا".

وعن تجديد مبابي مع باريس سان جيرمان في فترة سابقة، قال خوسيه مانويل أوتيرو: "كان اللاعب طفلا صغيرا وأغرقوه بالمال واتخذ القرار، لو سألناه اليوم وكان صادقا وتحدث، سيقول إنه نادم على هذا القرار".

وشارك كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان الموسم الحالي في 9 مباريات، سجل خلالها 8 أهداف.