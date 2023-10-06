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إليكم رد فعل ميسي على نبأ مونديال 2030..

6
OCTOBER
2023
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أبدى قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، "سعادته" عقب معرفة أن بلده سيستضيف إحدى مباريات مونديال 2030، حسبما أكد رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا.

وخلال مؤتمر صحفي من مقر الاتحاد في إزيزا، بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، في القاعة التي تحمل اسم ليونيل ميسي، الذي قاد "الألبيسيليستي" لتحقيق لقب مونديال 2022، أكد تابيا أن ميسي شعر بـ"سعادة كبيرة" لهذا النبأ، مثلما هو الحال "دائما" حينما يتلقى "أنباء عن المنتخب وبلاده".

وأضاف أنه تحدث مع مدرب المنتخب ليونيل سكالونيس، الذي أبدى سعادته أيضا، وأكد أنه "من جانبه يتمنى أن يستمر كمدرب للمنتخب حتى هذا الموعد".

وشارك تابيا في مؤتمر صحفي إلى جانب وزيري الاقتصاد، سرخيو ماسا، والسياحة والرياضة، ماتياس لامينس.

وأعلن الفيفا، الأربعاء الماضي، أن مونديال 2030 سيقام في إسبانيا والمغرب والبرتغال، كما ستستضيف كل من الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي أولى مبارياتها في البطولة على أرضها.

روسيا اليوم
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