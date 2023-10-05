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غادر المباراة ولم يعد.. ما سبب اختفاء لامين جمال خلال لقاء برشلونة وبورتو؟

5
OCTOBER
2023
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احتفل نجم برشلونة الصاعد لامين جمال بليلة تاريخية خلال مشاركته أساسيا في لقاء فريقه ضد بورتو أمس الأربعاء في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، لكنه اضطر إلى تفويت بعض الدقائق.

وأصبح جمال المغربي الأصل والإسباني الجنسية، أصغر لاعب يبدأ مباراة أساسيا في دوري أبطال أوروبا، بعمر 16 عاما و83 يوما، متخطيا الرقم القياسي السابق المسجل باسم سيليستين بابايار (16 عاما و86 يوما) في موسم 1994-1995.

ولكن ما لفت الانتباه خلال المباراة ليس الرقم الذي سجله جمال وإنما مغادرته الملعب بشكل مفاجئ منتصف الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 71 عندما كانت النتيجة تشير لتقدم برشلونة بهدف دون رد من توقيع فيران توريس، اضطر جمال لمغادرة الملعب للذهاب للحمام، لكن النجم الصاعد لم يعد أبدا إلى الملعب واضطر برشلونة للعب لمدة تسع دقائق وهو منقوص العدد، قبل أن يقرر المدرب تشافي تعويض جمال بماركوس ألونسو في الدقيقة 80.

وأكد تشافي في تصريحاته عقب المباراة، أن جمال كان يعاني من المرض، واضطر لاستبداله بماركوس ألونسو.

وأوضح المدرب الإسباني: "شعر لامين بالسوء. كان يعاني من آلام في المعدة وانتظرنا بعض الوقت للسماح له بالذهاب إلى الحمام، لكن قيل لي إنه لن يعود إلى الملعب".

وانتهت المباراة بفوز برشلونة بهدف دون رد
ليعتلي صدارة المجموعة الثامنة برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد بورتو عند 3 نقاط في الوصافة.

روسيا اليوم
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