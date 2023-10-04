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تغيير "ثوري" في نظام الاستضافة.. تفاصيل تنظيم مونديال 2030

4
OCTOBER
2023
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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن الخطة الجديدة لاستضافة كأس العالم 2030، والتي ستشمل 6 دول في 3 قارات.

وأعلن الفيفا أن ملف "المغرب – إسبانيا – البرتغال"، هو الملف الذي فاز بحق استضافة المونديال 2030، وستستضيف هذه الدول الثلاثة معظم مباريات البطولة.

تغيير غير مسبوق

لكن اختلافا جديدا طرأ على طريقة التنظيم، حيث ستشارك دول أخرى من قارة أميركا الجنوبية في التنظيم، في سابقة من نوعها، حيث سيشمل تنظيم المونديال 3 قارات مختلفة.

ووفقا لسكاي نيوز، فأن المباريات الثلاثة الأولى من البطولة، ستقام في الأرجنتين والأوروغواي والبارغواي، قبل أن تعود البطولة إلى المغرب وإسبانيا والبرتغال.

وستمثل نسخة 2030 الذكرى المئة لانطلاق بطولات كأس العالم عام 1930، حيث احتضنت الأوروغواي أول نسخة.

وبانطلاق البطولة على أرض الأوروغواي، يمثل ذلك تكريما من الفيفا لقارة أميركا الجنوبية.

وقال الفيفا إن الإعلان الرسمي عن تنظيم "المغرب – إسبانيا – البرتغال" للبطولة سيكون في كونغرس الفيفا العام المقبل.

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