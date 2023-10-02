بطولة لبنان في الترياتلون لعام 2023: سيطرة مطلقة لعلي الزعبي وليندزي ناضر

A + A -

نظم الاتحاد اللبناني للترياتلون بطولة لبنان في الترياتلون لعام 2023 لمختلف الفئات العمرية والمؤلفة من ثلاث ألعاب متتالية :سباحة ودراجات وركض في المسبح العسكري المركزي في رأس بيروت-المنارة حيث تبارى المشاركون اعتباراً من الساعة السابعة صباحاً على الشكل التالي:

- السباحة: داخل المسبح المركزي في البحر750 م

- الدراجات : 20 كلم والركض 5كلم على كورنيش المنارة على المسلك التالي: الحمام العسكري-عين المريسة ومن ثم العودة الى الحمام العسكري في دورات متتالية.

شارك في هذا السباق حوالي 120رياضي ورياضية من مختلف الأندية الاتحادية.

وفي ما يلي النتائج الفنية:

*سيدات

1- ليندزي ناضر (بروفيت)

2- رامونا خليفة (ايليت)

3- كارول بوياجيان(هومنمن)

*رجال:

1-علي الزعبي (الجيش)

2-خضر ياسين (بار)

3-الرائد رود ابو غزالة (الجيش)

*الناشئين:

1- يوسف دندشي( بروفيت)

2- هادي عواضة (ايليت)

*الناشئات

1-سارة شعبان (انتر ليبانون)

2-كليا اراباغيان (رايز اند ريز)

*الحديثات :

1-ميا صهيون (بروفيت)

2-استريليتا كيشيشيان(رايز اند ريز)

*الأحداث

1-خالد الزعبي (بروفيت)

2-خالد المصري(رايز اند ريز)

3-آدم غطيس (بروفيت)

*صغار :

1- حسن طه الجندي (بروفيت)

2-آدم عوجي (بروفيت)

3-حمزة غصن (بروفيت)

*صغيرات:

1- لولوا سعودي (بروفيت)

2- سارة جعجع (انتر ليبانون)

3- ريم يزبك (بروفيت)

وفي الختام تم توزيع الجوائز على الفائزين بحضور رئيس النادي العسكري المركزي العميد وسيم فياض وقائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد الركن مخايل موسى ورئيس الاتحاد اللبناني للترياتلون المهندس وسيم اسماعيل وامين عام الاتحاد الدكتور أحمد خليفة بالاضافة الى أعضاء الاتحاد و حشد من محبي اللعبة.