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نتائج بطولة لبنان للكرة الطائرة الشاطئية للفئات العمرية لعام 2023

2
OCTOBER
2023
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اختتم الإتحاد اللبناني للكرة الطائرة بطولة لبنان للكرة الطائرة الشاطئية للفئات العمرية لعام 2023 بمشاركة أكثر من سبعين فريق. وأستقبلت تصفيات البطولة ملاعب BVB نهر ابراهيم و BVS  البترون و PO2 حبوب.
 
وأقيمت المباريات النهائية بحضور رئيس الإتحاد وليد القاصوف و نائبيه اميل جبّور وغسّان قزيحة ورئيس لجنة الكرة الطائرة الشاطئية عضو الاتحاد غسّان قرداحي ورئيس لجنة الحكام حنّا الزيلع و المدربين الوطنيين وليم الأسمر وجوني اللقيس وحشد كبير من الأهالي ومشجعي اللعبة.
وفي حفل الختام للبطولة أذاع الحكم عبد الله غوش النتائج النهائية وتمّ توزيع الكؤوس و الميداليات من قبل مسؤولي الاتحاد  و جاءت النتائج  كالآتي:
*إناث مواليد 2008 – 2009
-المركز الأول: لارا الناهي و  لونا خربطلي.
-المركز الثاني: انجلينا فرح و لين نادر.
-المركز الثالث: لانا مسعود و جنى الغوش.
-المركز الرابع: ناديا مسعد و كلاريتا صيّاح.
*إناث مواليد 2006 – 2007
-المركز الأول: لارا الناهي و لونا خربطلي.
-المركز الثاني: انجلينا فرح و نور شاهين.
-المركز الثالث: كريستل صابر و ماري وهبه.
-المركز الرابع: أنجي اللقيس و  تيا زيتون.
 
*إناث مواليد 2004 – 2005
-المركز الأول: لارا الناهي و لونا خربطلي.
-المركز الثاني: انجلينا فرح و نور شاهين.
-المركز الثالث: نايا درويش و ريتا بو فرحات.
-المركز الرابع: أنجي اللقيس و تيا زيتون.
*ذكور مواليد 2008 – 2009
-المركز الأول: مارفن نجار و ايلي قزي.
-المركز الثاني: طارق شاهين و بسام ياغي.
-المركز الثالث: برنار داغر و  جوني غريب.
-المركز الرابع: الكس معلولي  و شربل بو نصار 
*ذكور مواليد 2006 – 2007
-المركز الأول: جاد ابي كرم و بسام قزيحة.
-المركز الثاني: علي لبابيدي  و عمر حدّاد.
-المركز الثالث: مارفن نجّار و ايليو قزّي.
-المركز الرابع: مارفن نجّار و ايليو قزّي.
*ذكور مواليد 2004 – 2005
-المركز الأول: جاد ابي كرم و ايلي بركات.
-المركز الثاني: بسام قزيحة و عبد الرحمن قرحاني.
-المركز الثالث: مجد عتر و جهاد عتر.
-المركز الرابع: حسين القصّ و عمر القصّ.
 
قاد المباريات الحكمان الدوليان  حنا الزيلع و محمد ياسين و الاتحاديون : بيار الجميّل و جيسيكا صقر وليندا موسى وضرار عبيد و جوال ضو و سابين سماحة و هلال العرب و باسل صالح.
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