نتائج بطولة لبنان للكرة الطائرة الشاطئية للفئات العمرية لعام 2023

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اختتم الإتحاد اللبناني للكرة الطائرة بطولة لبنان للكرة الطائرة الشاطئية للفئات العمرية لعام 2023 بمشاركة أكثر من سبعين فريق. وأستقبلت تصفيات البطولة ملاعب BVB نهر ابراهيم و BVS البترون و PO2 حبوب.

وأقيمت المباريات النهائية بحضور رئيس الإتحاد وليد القاصوف و نائبيه اميل جبّور وغسّان قزيحة ورئيس لجنة الكرة الطائرة الشاطئية عضو الاتحاد غسّان قرداحي ورئيس لجنة الحكام حنّا الزيلع و المدربين الوطنيين وليم الأسمر وجوني اللقيس وحشد كبير من الأهالي ومشجعي اللعبة.

وفي حفل الختام للبطولة أذاع الحكم عبد الله غوش النتائج النهائية وتمّ توزيع الكؤوس و الميداليات من قبل مسؤولي الاتحاد و جاءت النتائج كالآتي:

*إناث مواليد 2008 – 2009

-المركز الأول: لارا الناهي و لونا خربطلي.

-المركز الثاني: انجلينا فرح و لين نادر.

-المركز الثالث: لانا مسعود و جنى الغوش.

-المركز الرابع: ناديا مسعد و كلاريتا صيّاح.

*إناث مواليد 2006 – 2007

-المركز الأول: لارا الناهي و لونا خربطلي.

-المركز الثاني: انجلينا فرح و نور شاهين.

-المركز الثالث: كريستل صابر و ماري وهبه.

-المركز الرابع: أنجي اللقيس و تيا زيتون.

*إناث مواليد 2004 – 2005

-المركز الأول: لارا الناهي و لونا خربطلي.

-المركز الثاني: انجلينا فرح و نور شاهين.

-المركز الثالث: نايا درويش و ريتا بو فرحات.

-المركز الرابع: أنجي اللقيس و تيا زيتون.

*ذكور مواليد 2008 – 2009

-المركز الأول: مارفن نجار و ايلي قزي.

-المركز الثاني: طارق شاهين و بسام ياغي.

-المركز الثالث: برنار داغر و جوني غريب.

-المركز الرابع: الكس معلولي و شربل بو نصار

*ذكور مواليد 2006 – 2007

-المركز الأول: جاد ابي كرم و بسام قزيحة.

-المركز الثاني: علي لبابيدي و عمر حدّاد.

-المركز الثالث: مارفن نجّار و ايليو قزّي.

-المركز الرابع: مارفن نجّار و ايليو قزّي.

*ذكور مواليد 2004 – 2005

-المركز الأول: جاد ابي كرم و ايلي بركات.

-المركز الثاني: بسام قزيحة و عبد الرحمن قرحاني.

-المركز الثالث: مجد عتر و جهاد عتر.

-المركز الرابع: حسين القصّ و عمر القصّ.

قاد المباريات الحكمان الدوليان حنا الزيلع و محمد ياسين و الاتحاديون : بيار الجميّل و جيسيكا صقر وليندا موسى وضرار عبيد و جوال ضو و سابين سماحة و هلال العرب و باسل صالح.