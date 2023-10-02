الرامية الدولية راي باسيل مصنفة عاشرة في العالم

A + A -

حلّت الرامية اللبنانية الدولية راي باسيل في المركز العاشر على لائحة التصنيف الدولي الصادر عن الاتحاد الدولي للرماية وهو مركز ممتاز يؤهل باسيل للمشاركة في مسابقة كأس العالم التي ستقام في قطر في تشرين الثاني المقبل.

وضمنت باسيل مشاركتها في مسابقة كأس العالم التي ستضم المصنفات ال12 اللواتي احتلين المراكز بين الأول والثاني عشر.

وفي ما لائحة المصنفات ال12 في صدارة التصنيف:

1-بيني سميث(اوستراليا):5290 نقطة

2-فاطمة غالفيز(اسبانيا):4730 نقطة

3-ماريا دو باروش(البرتغال):4122 نقطة

4-سوزانا ستيفيسيكوفا(سلوفاكيا):4082 نقطة

5-ماغرينا مولني(اسبانيا):3802 نقطة

6-ليتيشيا سكانلان(اوستراليا):3740 نقطة

7-سيلفانا ستانكو(ايطاليا):3244 نقطة

8-شارلوت هول(بريطانيا):2980 نقطة

9-ساندرا برنال(بولندا):2818 نقطة

10-راي باسيل(لبنان):2780 نقطة

11-صفية تيميزديمير(تركيا):2706 نقطة

12-كوي وو(الصين) :2622 نقطة

وقبيل كأس العالم، ستشارك باسيل في بطولة آسيا التي ستستضيفها كوريا الجنوبية بين 23 تشرين الأول الجاري و1 تشرين الثاني المقبل ساعية الى حجز مكان للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستستضيفها العاصمة الفرنسية باريس الصيف المقبل.

وسبق لباسيل ان شاركت في اولمبيادات لندن(2012) وريو دو جينيرو(2016) وطوكيو(2020) وستكون مشاركتها الأولمبية الرابعة على التوالي في حال شاركت في اولمبياد باريس-2024.