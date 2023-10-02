"لغز مستمر".. ميسي يواصل الغياب عن إنتر ميامي

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ما يزال لغز إصابة النجم ليونيل ميسي مستمرا، حيث استبعد مدرب إنتر ميامي الدولي الأرجنتيني من مباراة فريقه أمام نيويورك سيتي مساء السبت.

وغاب "البرغوث" الآن عن خمس مباريات في شهر سبتمبر المنصرم، من بينها مباراة لمنتخب الأرجنتين.

ولم تُمنح أسباب واضحة حول غياب ميسي ومدى إصابته، لكن أفيد سابقا عن معاناته من "إرهاق عضلي"، فيما تحدث المدرب الأرجنتيني لانتر خيراردو "تاتا" مارتينو عن "آثار" من إصابة قديمة.

وقال مدرب برشلونة والأرجنتين السابق إنه يتوقع أن يشارك ميسي (36 عاما) في مرحلة ما في المباريات الخمس المقبلة المتبقية لميامي في الموسم العادي للدوري الأميركي.

وأضاف: "سيلعب بالتأكيد قبل انتهاء الدوري. سنتابع كل مباراة على حدة ونرى كيف ستسير الأمور وما إذا كان الفريق الطبي يستطيع منحه الموافقة على اللعب دون أي مخاطر".

ولم يخجل بعض مشجعي الفريق من الإعلان عن إحباطهم بسبب غياب "ليو"، الأمر الذي تسبب في تعادل إنتر ميامي بنتيجة 1-1 أمام نيويورك سيتي في الدوري الأميركي، مساء السبت.