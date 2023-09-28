تايكواندو: تألق الحكمين خوراسانجيان وشرّو في دورة الألعاب الآسيوية بالصين

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شارك رئيس لجنة البومسيه في الاتحاد اللبناني للتايكواندو وعضو لجنة البومسيه في الاتحاد الآسيوي الحكم الدولي الماستر ايلي شرّو ورئيس لجنة حكام القتال و رئيس لجنة التعليم في الإتحاد اللبناني و نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي الحكم الأولمبي الماستر دانيال خوراسانجيان في قيادة مباريات التايكواندو ضمن دورة الألعاب الآسيوية بنسختها ال١٩ التي تستضيفها الصين ومن ضمنها البومسيه والـ"فريستايل" قتال الفرق المختلط و القتال الفردي بمباريات على مستوى عال والاقوى قارياً.

وقد قاد اللبنانيان خوراسانجيان وشرّو معظم المباريات نصف النهائية و النهائية في مواقع مختلفة من "ريفيو جوري" و حكم وسط و قدما اداء تحكيمياً عالياً ومميزاً لاقى اشادة من الرسميين في آسيا .

و قد واكب رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة نشاط شرّو وخوراسانجيان و هنأهما على الأداء المميز و عال المستوى الى جانب مواكبته لاعبي ولاعبات وطن الأرز بالتايكواندو في الدورة القارية.