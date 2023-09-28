living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

تايكواندو: تألق الحكمين خوراسانجيان وشرّو في دورة الألعاب الآسيوية بالصين

28
SEPTEMBER
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
شارك رئيس لجنة البومسيه في الاتحاد اللبناني للتايكواندو وعضو لجنة البومسيه في الاتحاد الآسيوي الحكم الدولي الماستر ايلي شرّو  ورئيس لجنة حكام القتال و رئيس لجنة التعليم في الإتحاد اللبناني و نائب رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي الحكم الأولمبي الماستر دانيال خوراسانجيان في قيادة مباريات التايكواندو ضمن دورة الألعاب الآسيوية بنسختها ال١٩ التي تستضيفها الصين ومن ضمنها البومسيه والـ"فريستايل" قتال الفرق المختلط و القتال الفردي بمباريات على مستوى عال  والاقوى قارياً.
 
 وقد قاد اللبنانيان خوراسانجيان وشرّو معظم المباريات نصف النهائية و النهائية في مواقع مختلفة من "ريفيو جوري" و حكم وسط و قدما اداء تحكيمياً عالياً ومميزاً لاقى اشادة  من الرسميين في آسيا .
 
و قد واكب رئيس الاتحاد اللبناني للتايكواندو الدكتور حبيب ظريفة نشاط شرّو وخوراسانجيان و هنأهما على الأداء المميز و عال المستوى الى جانب مواكبته لاعبي ولاعبات وطن الأرز بالتايكواندو في الدورة القارية.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   