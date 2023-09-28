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أزمة أوسيمين تتفاقم بعد سخرية نابولي منه.. وهذا رد اللاعب

28
SEPTEMBER
2023
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حذف مهاجم نابولي فيكتور أوسيمين جميع صوره تقريبا بقميص فريقه الإيطالي من حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر النادي مقطعا مصورا ساخرا منه على الإنترنت.
 
وبث نابولي مقطعا مصورا، الثلاثاء، بدا أنه يسخر من مهارات أوسيمين في ضربات الجزاء، بعد أن أهدر واحدة في التعادل السلبي مع بولونيا، الأحد.
 
وحذف النادي المقطع المصور لاحقا، لكن النجم النيجيري رد بحذف جميع صوره تقريبا بقميص نابولي، وكان رد فعل وكيله أيضا غاضبا.
 
وقال الوكيل روبرتو كاليندا في منشور: "ما حدث في الصفحة الرسمية لنابولي على منصة (تيك توك) غير مقبول. تم نشر مقطع مصور يسخر من فيكتور لأول مرة، ثم حذف الآن، لكن في وقت متأخر".
 
وأضاف: "حقيقة خطيرة تسبب أضرارا جسيمة للغاية للاعب وتزيد من المعاملة التي يعانها في الفترة الأخيرة، بين المحاكمات الإعلامية والأخبار الكاذبة".
 
وتابع كاليندا: "نحن نحتفظ بالحق في اتخاذ الإجراءات القانونية، وأي مبادرة مفيدة لحماية فيكتور".
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