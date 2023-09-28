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جماهير الأهلي والاتحاد "تفتتح مونديال الأندية مبكرا"

28
SEPTEMBER
2023
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بدأت جماهير الأهلي المصري والاتحاد السعودي منافسات كأس العالم للأندية مبكرا خارج الملعب، بالتسابق من أجل حجز تذاكر المباراة المحتملة بين الفريقين على ملعب الجوهرة في ديسمبر المقبل.
 
وينتظر الأهلي الفائز من مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، لمواجهته في ربع نهائي مونديال الأندية يوم 15 ديسمبر المقبل في مدينة جدة.
 
سباق محتدم
 
وطرح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تذاكر مباريات مونديال الأندية للحجز إلكترونيا، لتبدأ مجموعات الجماهير في مصر والسعودية الضغط على الموقع لحجز أكبر قدر من التذاكر.
 
ويتسع ملعب الجوهرة لحضور 62 ألف مشجع، وتأمل جماهير الاتحاد في أن يكون لها نصيب الأسد في مباريات المونديال، خاصة أمام الأهلي المصري، نظرا لأهمية المباراة التي ستحظى شعبية كبيرة في أنحاء العالم العربي.
 
ونظمت الجماهير المصرية ونظيرتها السعودية حملات عبر "فيسبوك" و"تويتر"، للدخول إلى الموقع الإلكتروني وحجز التذاكر بكثافة، حتى لا ينجح جمهور الفريق الآخر في الانفراد بالمدرجات، أو يكون له الغلبة في العدد.
 
يشار إلى أن الفريقين التقيا سابقا في مونديال الأندية نسخة عام 2005، ووقتها فاز الاتحاد بهدف لأسطورته محمد نور.
 
رقم قياسي
 
التنافس بين جمهوري الأهلي والاتحاد منح الفيفا رقما قياسيا في خاصية "غرفة الانتظار الافتراضية" الجديدة، التي يطبقها من خلال موقعه الرسمي.
 
عدد المنتظرين في الموقع الرسمي لحجز تذاكر مونديال الأندية تجاوز ربع مليون مستخدم، بعد أقل من ساعة على طرح التذاكر ودخول الجماهير السعودية والمصرية بكثافة.
 
العدد زاد إلى أكثر من مليون مشجع ينتظرون دورهم على موقع الفيفا من أجل حجز تذاكر مباريات المونديال، خاصة المواجهة المحتملة بين العملاقين المصري والسعودي.
 
ما أسعار التذاكر؟
 
تتراوح أسعار تذاكر مواجهات المونديال بين 40 إلى 100 ريال سعودي (بين 11 إلى 27 دولارا) للمباراة الواحدة، في البطولة التي تنطلق يوم 12 ديسمبر وتستمر حتى 22 من الشهر ذاته.
 
ويشارك الأهلي بصفته بطل إفريقيا، بينما يلعب الاتحاد بعد أن توج بلقب الدوري السعودي ليقتنص مقعد ممثل البلد المضيف في المسابقة.
 
ومن المقرر أن يلعب الفائز من المواجهة المحتملة بين الأهلي والاتحاد مع بطل قارة أميركا الجنوبية، الذي سيتحدد في نوفمبر المقبل بعد انتهاء منافسات "كوبا ليبرتادوريس".
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