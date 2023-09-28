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اتهامات بالسحر.. كيف ردّ الأهلي على نجم الزمالك السابق؟

28
SEPTEMBER
2023
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أثار أحمد حسام "ميدو" نجم الزمالك السابق لاعبا ومدربا وإداريا الجدل بسبب تصريحاته الإعلامية ضد فريق الأهلي المصري على خلفية المواجهة المحتملة بين العملاق الأحمر ونظيره السعودي اتحاد جدة في مونديال الأندية.
وينتظر الأهلي الفائز من مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضد الاتحاد لخوض مواجهة ربع نهائي مونديال الأندية على ملعب الجوهرة يوم 15 ديسمبر المقبل.
 
وفجّر ميدو "قنبلة" بتصريحاته التي أغضبت جماهير النادي الأهلي، وأثارت موجة سخرية بين جماهير الكرة السعودية، حيث قال نجم توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق في تصريحات تلفزيونية: "يجب أن يتحلى فريق الاتحاد بالحذر، لأن الأهلي ينتظرهم في المونديال، سيجدون كمية كبيرة من الإصابات في صفوفهم بصورة غير طبيعية في الفترة المقبلة".
 
وأضاف ميدو: "أي فريق يواجه الأهلي يصطدم بشبح الإصابات قبل موعد المباراة، قد نجد أن لاعب تعرض لقطع في الرباط الصليبي في الفريق المنافس قبل أي مباراة مهمة وهذا أمر عادي".
 
وواصل ميدو تصريحاته قائلا: "لاعبو الاتحاد يجب أن يكثروا من قراءة القرآن باستمرار في الفترة المقبلة، حتى لا يحدث معهم ما جرى مع الزمالك قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020 ضد الأهلي، عندما افتقد أهم لاعبي الفريق وهم محمود حمدي الونش وعبد الله جمعة بسبب فيروس كورونا".
 
رد قوي من الأهلي
 
النادي الأهلي خصص وقتا طويلا عبر قناته الرسمية للرد على نجم الزمالك السابق، وتكفل عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالنادي الأحمر بالرد، حيث قال: "تصريحات ميدو عن الأهلي هو نفسه غير مقتنع بها، لكنه انجرف لهذا الطريق لأنه يريد أن يحصل على منصب في نادي الزمالك من خلال الإساءة للنادي الأهلي والعبث معه".
 
وأوضح القيعي أن ميدو "قدم نفسه للإعلام كشخص محترف عايش كرة القدم في أوروبا لسنوات، لكنه بات يسير في فلك ثقافة لا تعبر حتى عن نادي الزمالك".
 
وأتم قائلا: "لا يجب أن يمر حديث ميدو عن الأهلي مرور الكرام، على الجميع أن يعلم أنه يقول ذلك من أجل أن يتحول إلى قيادي كبير في نادي الزمالك خلال السنوات المقبلة، لكن ذلك لا ينبغي أن يحدث على حساب الأهلي".
 
مجرد مزحة
 
ميدو من جانبه رد على هجوم القيعي وجماهير النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال في تصريحات إذاعية إنه لم يقصد الإساءة للنادي الأهلي.
 
وبيّن ميدو: "كنت أمزح في القناة السعودية بتصريحاتي عن حظ النادي الأهلي، الجماهير التي تعرفني جيدا تدرك أنني لم أكن أتكلم بجدية".
 
وأشاد ميدو بالقلعة الحمراء مختتما حديثه: "النادي الأهلي كبير بكل تأكيد، ولم أقصد الإساءة إليه، الأمر برمته كان دعابة مع الزملاء في الاستوديو".
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