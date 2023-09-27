living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فوز بيروت على دجلة في سلة الدوحة بحضور رئيس ال"فيبا"

27
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 حقق بيروت فيرست كلوب فوزه الثاني في دورة الدوحة الدولية الثانية في كرة السلة، على دجلة العراقي 98 - 79، في المباراة التي اجريت بينهما بعد ظهر اليوم في صالة نادي الغرافة، في المرحلة الثالثة الاخيرة من الدور الاول للمجموعة الاولى.

وينتظر بيروت الذي تأهل للدور نصف النهائي، نتيجة مواطنه الحكمة مع الفتح الرباطي المغربي مساء اليوم، لتبيان الترتيب النهائي للمجموعة، علما ان الامور تتجه الى ثنائية لبنانية في الدور نصف النهائي بالفريقين اللبنانيين، اللذين قصا شريط افتتاح الدورة بفوز الحكمة على بيروت بفارق ثلاث نقاط.

رئيس ال"فيبا"

وكان القطري الشيخ سعود بن علي آل ثاني رئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا"، تابع مباريات اليوم الثالث للبطولة التي تنظمها شركة "دوحة أكتيف سبورتس" بإشراف الاتحاد القطري لكرة السلة في صالة نادي الغرافة لغاية 30 أيلول.

وحضر الشيخ سعود المباراة الاولى بين بيروت فيرست اللبناني ودجلة العراقي. وقام بجولة تفقدية في الملعب واطلع على الترتيبات المنجزة في البطولة رافقه فيها الزميل ابراهيم الدسوقي وسامر سعادة من الشركة المنظمة. وأشاد بالجهود المبذولة وبالعمل التنظيمي الاحترافي، وخصوصا الإهتمام بالشق الإعلاني والترويجي والإعلامي، "ما يُساهم بالتسويق الجيد للبطولة، وهي أمور من ركائز نجاحات أي بطولة".

وتمنى "التوفيق للأندية المشاركة وتقديم كرة سلة جميلة ومتطورة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   