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الألعاب الآسيوية :سهاكيان تتأهل للدورالثاني بكرة الطاولة ولقاءات ختامية في التايكواندو والسباحة

27
SEPTEMBER
2023
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تواصلت منافسات البعثة اللبنانية في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة المقامة في مدينة هانغزو الصينية حيث إقتصر برنامج الأربعاء على مسابقة كرة الطاولة لفئة الفردي. وخاضت اللاعبة ماريانا سهاكيان المباراة مع اللاعبة الباكستانية هايكا حسن وفازت عليها بنتيجة مريحة 4 – 1 وبواقع أشواط 11 – 5 / 12 – 10 / 11 – 7 / 11 – 13 / 11 – 8 وبذلك تأهلت للدور الثاني حيث تلتقي الخميس  لاعبة كورية جنوبية مصنفة رقم 12 على مستوى العالم .
 
من جانبها، خسرت اللاعبة ملك خوري أمام الفيتنامية تاي نيغوين (0-4).
 
في هذا الوقت، واصل رئيس اللجنة الأولمبية الدكتور بيار جلخ مواكبته لمباريات البعثة في عدة ألعاب وشدّد في اللقاءات مع اللاعبين واللاعبات على أهمية بذل كل جهد والظهورالمشرّف في المنافسات وتسجيل أفضل النتائج  .
 
كما كانت له لقاءات مع شخصيات في عدد من اللجان الأولمبية الوطنية وأعضاء في اللجنة المنظمة للألعاب الآسيوية  وإجتماع تنسيقي مع رئيس الإتحاد الدولي للرماية لوتشيانو روسي ورئيس الإتحاد الآسيوي الشيخ سلمان الصباح ورئيس الإتحاد العربي للعبة المهندس دعيج العتيبي حيث تمّت مناقشة مواضيع مختلفة .
 
وهنا برنامج المسابقات للبعثة اللبنانية ليوم الخميس  28 أيلول : 
 
- تايكواندو : راي الراعي ( 87 كلغ ) ورد سلمان ( 73 كلغ ) 
 
-  سباحة : منذر كبارة ( 200 متر صدر ) 
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