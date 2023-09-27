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مانشستر يونايتد يستهل حملة الدفاع عن كأس الرابطة بفوز كبير

27
SEPTEMBER
2023
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استهل مانشستر يونايتد مشوار الدفاع عن لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم بالفوز 3-صفر على كريستال بالاس في الدور الثالث، فيما ودع ولفرهامبتون واندرارز ولوتون تاون البطولة يوم الثلاثاء.
 
وفرّط ولفرهامبتون في تقدمه بهدفين ليخسر 3-2 أمام مضيفه إيبسويتش تاون المنتمي للدرجة الثانية، كما خسر لوتون تاون 1-صفر أمام إكستر سيتي المنافس في الدرجة الثالثة.
 
وصمد إكستر بعد طرد ديمتري ميتشل لحصوله على الإنذار الثاني بعد خمس دقائق من تسجيله هدف الفوز في الدقيقة 83.
 
وتغلب بيرنلي، الذي ما زال بدون فوز في الدوري الممتاز هذا الموسم، 4-صفر على سالفورد سيتي المنتمي للدرجة الرابعة.
 
وأصيب الحارس دين هندرسون المنتقل إلى بالاس من يونايتد مطلع هذا الموسم في أول مشاركة له مع فريقه الجديد ليخرج في الدقيقة 19.
 
واهتزت شباك الحارس سام جونستون، الذي بدأ مشواره في أكاديمية يونايتد، بعد دقيقتين من مشاركته بتسديدة من أليخاندرو غارناتشو.
 
وجعل البرازيلي كاسيميرو النتيجة 2-صفر بضربة رأس في الزاوية البعيدة بعد ركلة ركنية من ميسون ماونت في الدقيقة 27.
 
وأضاف أنتوني مارسيال الهدف الثالث محرزا هدفه الأول هذا الموسم بعد تمريرة من كاسيميرو بعد عشر دقائق من الاستراحة.
 
جدير بالذكر أن بالاس يحلّ ضيفا على يونايتد مرة أخرى في الدوري يوم السبت.
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