living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نونو غوميز: هذا موقفي من قرار اعتزال رونالدو في السعودية

27
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أثار تصريح نجم الكرة العالمية البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي حول إمكانية إنهاء مشواره الكروي والاعتزال في الملاعب السعودية ردود فعل واسعة لدى مختلف المهتمين بكرة القدم في العالم وفي مقدمتهم أساطير الكرة البرتغالية.
 
وتتابع الجماهير البرتغالية ونجوم الساحرة المستديرة تجربة رونالدو مع النصر السعودي، وتراقب باهتمام كبير مشوار النجم الأول للكرة البرتغالية في الملاعب السعودية.
 
وفي تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، تحدث أسطورة نادي بنفيكا والمنتخب البرتغالي نونو غوميز عن موقفه من رغبة رونالدو في الاعتزال بالملاعب السعودية قائلا:
 
• هو قرار شخصي لا يمكن الحكم عليه، ومن خلال مشاهدتي له وهو داخل المستطيل الأخضر مع فريقه النصر السعودي، فهو سعيد، وهذا المهم حاليا.
 
• بالنسبة للاعب كرة القدم هناك عاملان مهمان يجب أن يتوفرا وهما الطموح والشغف، وأنا أشاهد رونالدو لا يزال مليئا بالرغبة في الفوز والشغف في اللعب، حيث يفرح للانتصار ويغضب للخسارة، وهو دليل على أنه لايزال لاعبا متعطشا للعب والفوز ويريد دائما أن يكون اللعب رقم واحد في العالم.
 
• ما سمعته من رونالدو أنه مستمتع باللعب في الدوري السعودي، وطالما هو سعيد فإن الجمهور البرتغالي سعيد أيضا. ولأنني لعبت مع رونالدو لفترة طويلة، وشاهد على إبداعات هذا النجم الكبير، فأنا سعيد أيضا بأن أعيش هذه المرحلة الجديدة من مشوار رونالدو.
 
الاستمرار بعد الـ40.. كيف تغير سن اعتزال كرة القدم؟
 
• عن سر نجاح رونالدو في الحفاظ على تألقه في الملاعب رغم بلوغه سن 38 عاما، أوضح غوميز الذي لعب 12 عاما في صفوف نادي بنفيكا وتمكن من الفوز ببطولتين للدوري البرتغالي وبطولة الكأس مرة واحدة قائلا: "هو لاعب محترف بكل معنى الكلمة منذ بداياته، إنه مجتهد ومليء بروح التحدي والطموح ويسعى دائما إلى أن يكون اللاعب رقم واحد، كما أن العمل الخفي الذي يقوم به مثل الاهتمام بصحته ولياقته وجاهزيته يمنحه الطاقة للعب في هذا العمر المتقدم، ويساعده على تحقيق النتائج الإيجابية.
 
• تحدث غوميز عن تجربة الدوري السعودي في التعاقد مع نخبة من أشهر اللاعبين في العالم، حيث أكد أسطورة الكرة البرتغالية الذي لعب 464 مباراة في مسيرته مع الأندية أهمها بنفيكا ولشبونة البرتغاليين وفيورنتينا الإيطالي وبلاكبيرن روفرز الإنجليزي قائلا: "هي تجربة مثيرة وشدت أنظار جماهير الكرة العالمية، حيث يحسب للسعودية خوض هذه التجربة، والاستعانة بنخبة من أشهر نجوم الكرة في العالم من أجل تطوير المسابقة المحلية والوصول بها إلى مستويات الدوريات الكبرى، وأتوقع أن تثمر هذه التجربة عن نتائج إيجابية في المستقبل.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   