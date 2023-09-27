living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ميسي يربك حسابات إنتر ميامي.. وترقب لقرار "اللحظة الأخيرة"

27
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال جيراردو مارتينو مدرب إنتر ميامي إن فريقه سينتظر حتى "اللحظة الأخيرة" لمعرفة ما إذا كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بات جاهزا لخوض نهائي كأس أميركا لكرة القدم، الأربعاء، أمام هيوستن دينامو.
 
وتم استبدال ميسي في مباراة إنتر بدوري المحترفين أمام تورونتو قبل الاستراحة بسبب إصابة غير محددة وغاب عن مباراة الأحد الماضي أمام غريمه أورلاندو سيتي.
 
وهناك شكوك حول مشاركة قائد الأرجنتين في نهائي كأس أميركا، حيث يسعى فريقه إلى إحراز لقبه الثاني بعد فوزه بلقب كأس الدوري الأميركي-المكسيكي الشهر الماضي.
 
وقال مارتينو في مؤتمر صحفي الثلاثاء: "سننتظر ليو حتى الغد. حتى اللحظة الأخيرة. سأجلس معه لتقييم حالته. ربما نتوصل إلى اتفاق غدا".
 
وتابع: "هناك 3 أطراف هنا، اللاعب والنهائي ثم ما يأتي بعد ذلك. علينا أن نحاول اتخاذ القرار. هناك دائما مخاطر. لكن علينا تقليلها".
 
وسجل ميسي، الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات، 11 هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة في 12 مباراة مع إنتر ميامي منذ وصوله من باريس سان جرمان في يوليو.
 
ولم يخسر إنتر ميامي أي مباراة بوجود ميسي على أرض الملعب وقال مارتينو إنه لم يكن ليخاطر بالدفع باللاعب البالغ من العمر 36 عاما إذا لم تكن المباراة نهائي الكأس.
 
وقال المدرب الأرجنتيني: "إنها 90 أو 120 دقيقة تقف بينك وبين اللقب. إنه أمر منطقي. لو كان الأمر يتعلق بأي نوع آخر من المباريات، لما قمنا بأي مخاطرة".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   