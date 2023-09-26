اختتام دورة نادي اللويزة بالتنس. لقب الرجال لأيلي شكيبان...والناشئات لسيرينا خوري

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الأب طيّار:الشكر للاتحاد لرعايته اللعبة

نظّم نادي اللّويزة(ذوق مصبح) دورته السنويّة في التنس على ملعبه بإشراف الاتحاد اللبنانيّ للعبة. وقد شارك في البطولة 36 لاعبًا للفئة العمريّة 35 سنة وما فوق(رجال) ، و7 لاعبات لفئة ما دون 18 سنة. وقد احرز المركز الأوّل لفئة الرجال إيلي شكيبان وحلّ ثانيَا اللاعب كريم فرحات. وفي فئة الإناث، احرزت اللاعبة سيرينا خوري الـمركز الأوّل، واللاعبة صوفيا طبيب المركز الثاني.

وفي نهاية الدورة، وزّع رئيس نادي اللّويزة الأب حنّا طيّار، بمعاونة الأب فرنسوا نصر المدير المالي للنادي، وأمين عام الإتّحاد روجيه باسيل وجهاد لويس أمين سرّ النادي المنظّم ، الكؤوس على الفائزين والفائزات. وألقى الأب حنّا طيّار كلمة شكر فيها الاتّحاد على رعايته للعبة، والطاقم التحكيمي للبطولة منوّهًا بجهود الحكم جوي خليل (من قدامى مدرسة سيّدة اللّويزة). كما شكر كلّ مَن ساهم في إنجاح هذه الدورة ومتمنّيًا التقدّم والازدهار للعبة التنس على المستوى المحلّي والدولي.بدوره تحدث باسيل فنوّه بدور نادي اللويزة الفاعل ضمن أسرة التنس في لبنان متمنياً له التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية.