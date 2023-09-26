living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اختتام دورة نادي اللويزة بالتنس. لقب الرجال لأيلي شكيبان...والناشئات لسيرينا خوري

26
SEPTEMBER
2023
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
الأب طيّار:الشكر للاتحاد لرعايته  اللعبة
 
نظّم نادي اللّويزة(ذوق مصبح)  دورته السنويّة في التنس على ملعبه بإشراف الاتحاد اللبنانيّ للعبة. وقد شارك  في البطولة 36 لاعبًا للفئة العمريّة 35 سنة وما فوق(رجال) ، و7 لاعبات لفئة ما دون 18 سنة. وقد احرز  المركز الأوّل لفئة الرجال  إيلي شكيبان وحلّ ثانيَا اللاعب كريم فرحات. وفي فئة الإناث، احرزت  اللاعبة سيرينا خوري الـمركز الأوّل، واللاعبة صوفيا طبيب المركز الثاني.
 
 وفي نهاية الدورة، وزّع رئيس نادي اللّويزة الأب حنّا طيّار، بمعاونة الأب فرنسوا نصر المدير المالي للنادي، وأمين عام الإتّحاد روجيه باسيل  وجهاد لويس أمين سرّ النادي المنظّم ، الكؤوس على الفائزين والفائزات. وألقى الأب حنّا طيّار كلمة شكر فيها الاتّحاد على رعايته للعبة، والطاقم التحكيمي للبطولة منوّهًا بجهود الحكم جوي خليل (من قدامى مدرسة سيّدة اللّويزة). كما شكر كلّ مَن ساهم في إنجاح هذه الدورة  ومتمنّيًا التقدّم والازدهار للعبة التنس على المستوى المحلّي والدولي.بدوره تحدث باسيل فنوّه بدور نادي اللويزة الفاعل ضمن أسرة التنس في لبنان متمنياً له التوفيق والنجاح في مسيرته الرياضية.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   