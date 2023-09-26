زاهر الحاج بطل لبنان للدراجات الجبلية

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نظم الإتحاد اللبناني للدراجات الهوائية ،بالتعاون مع نادي "ماونت سبورتس كفردبيان" ،سباق بطولة لبنان للدراجات الجبلية XCC للعام الجاري بمشاركة لاعبي خمس جمعيات إتحادية في كفردبيان(كسروان) .

وأحرز لقب البطولة درّاج نادي عاليه للدراجات زاهر الحاج، الذي تصدّر السباق من البداية عن أقرب منافسيه لاعب هومنتمن بيروت جورج واكيم قاطعاً مسافة السباق (5 دورات) ب 35 دقيقة و 47 ثانية، ليحل عبدالله سلوم من نادي عاليه في المركز الثالث .

وهنا النتائج الفنية الكاملة للسباق:

1- زاهر الحاج (نادي عاليه للدراجات) 35د 47ث

2- جورج واكيم (هومنتمن بيروت ) 38د 28ث

3- عبدالله سلوم (نادي عاليه للدراجات) 42د و04ث

4- انطوان كرم (نادي شبيبة سلعاتا) 43د 39 ث

5- داني مهنا (ماونت سبورتس كفردبيان) 43د 44 ث.

6- عمر زعاطيطي (نادي شبيبة سلعاتا) 47د 24 ث

7- منذر صبيح (نادي شبيبة سلعاتا) 48د 43 ث

ختاما وُزعت الكؤوس على الفائزين بحضور الجمهور واعضاء الاتحاد اللبناني للدراجات ورئيس بلدية كفردبيان الدكتور بسام سلامة وعصام مبارك صاحب شركة " سكوت " للدراجات.

وقد جرى السباق بإشراف مدير السباق قيصر سلوم الذي تولى إعداد المسار، ومرافقة فرقة إسعاف وطوارئ من الصليب الأحمر اللبناني.