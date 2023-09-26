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زاهر الحاج بطل لبنان للدراجات الجبلية

26
SEPTEMBER
2023
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نظم الإتحاد اللبناني للدراجات الهوائية ،بالتعاون مع نادي "ماونت سبورتس كفردبيان" ،سباق بطولة لبنان للدراجات الجبلية XCC  للعام الجاري  بمشاركة لاعبي خمس جمعيات إتحادية في كفردبيان(كسروان) .       
 
وأحرز لقب  البطولة درّاج  نادي عاليه  للدراجات زاهر الحاج، الذي تصدّر السباق من البداية عن أقرب منافسيه لاعب هومنتمن بيروت جورج واكيم قاطعاً مسافة السباق (5 دورات) ب 35 دقيقة  و 47 ثانية، ليحل عبدالله سلوم  من نادي عاليه  في المركز الثالث .
 
    وهنا النتائج الفنية الكاملة للسباق:
1- زاهر الحاج (نادي عاليه للدراجات) 35د 47ث 
2- جورج واكيم (هومنتمن بيروت ) 38د 28ث
3- عبدالله سلوم (نادي عاليه للدراجات) 42د و04ث
4- انطوان كرم (نادي شبيبة سلعاتا) 43د 39 ث
5- داني مهنا (ماونت سبورتس كفردبيان)  43د 44 ث.
6- عمر زعاطيطي (نادي شبيبة سلعاتا) 47د 24 ث
7- منذر صبيح (نادي شبيبة سلعاتا) 48د 43 ث
   
        ختاما وُزعت الكؤوس على الفائزين بحضور الجمهور واعضاء الاتحاد اللبناني للدراجات  ورئيس بلدية كفردبيان الدكتور بسام سلامة  وعصام مبارك صاحب شركة " سكوت " للدراجات.
وقد جرى السباق بإشراف مدير السباق قيصر سلوم الذي تولى إعداد المسار، ومرافقة فرقة إسعاف وطوارئ من الصليب الأحمر اللبناني.
 
 
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