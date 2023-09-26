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أرتورو فيدال مهاجما تين هاغ: المدربون الصلعان معقدون للغاية

26
SEPTEMBER
2023
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انتقد النجم التشيلي أرتورو فيدال قرار مدرب مانشستر يونايتد إريك تن هاغ بالتخلص من البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو ووصف المدربين "الصلعان" بأنهم "معقدون".
 
وغادر رونالدو ملعب أولد ترافورد إلى نادي النصر السعودي في يناير، بعد أن فقد شعبيته تحت قيادة المدرب الهولندي إريك تين هاغ.
 
وكان البرتغالي الدولي هو هداف الموسم قبل وصول تين هاغ، ولكن كان ينظر إليه على أنه فائض عن المتطلبات تحت قيادة الهولندي وتم التخلص منه بعد أشهر قليلة من فترة مدير أياكس السابق في يونايتد، بحسب ما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية.
 
يعتقد نجم خط الوسط التشيلي أرتورو فيدال أن قرار تين هاغ كان خاطئًا.
 
وسُئل فيدال، الذي يلعب حاليًا كرة القدم في البرازيل مع أتلتيكو بارانينسي، عن وضع رونالدو ودافع عن رحيله عن يونايتد، بينما كان يهاجم أيضًا المدربين الصلع، الذين وصفهم بـ"المعقدين".
 
وقال فيدال، في إشارة إلى وصول تين هاغ إلى مانشستر: جاء هذا المدرب بشكل سيء.. كيف ستقوم بالقضاء على كريستيانو رونالدو؟ هكذا هم هؤلاء الرجال. لقد كان هو الهداف وأخرجه"، وأضاف قائلا "المدربون الصلعان معقدون للغاية".
 
 وينبع اتهام فيدال للمدربين الصلعان من الفترة التي قضاها تحت قيادة المدرب خورخي سامباولي، الذي أدار لاعب خط الوسط في فلامنغو الموسم الماضي.
 
وفاز اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا بكأس ليبرتادوريس وكأس البرازيل في موسمه مع النادي، لكنه لعب 21 مباراة فقط وغالبًا ما كان يتجاهله المدرب الأرجنتيني الأصلع سامباولي.
 
وفي أول ظهور له مع أتلتيكو بارانينسي، انتقد فيدال سامباولي ووصفه بأنه "خاسر" واتهمه بعدم تقدير لاعبيه.
 
 يشار إلى أن رونالدو عاد إلى أولد ترافورد في صفقة انتقال مجانية من يوفنتوس في عام 2021 وسجل 24 هدفًا في 38 مباراة خلال موسمه الأول مع مانشستر يونايتد، وحصل على مكان في فريق الموسم من رابطة اللاعبين المحترفين.
 
ومع ذلك، بعد تعيين تين هاغ، عانى النجم البرتغالي من أجل المشاركة بشكل منتظم في المباريات حيث كان المدرب الهولندي يتطلع إلى وضع بصمته الخاصة على الفريق الذي كان يكافح من أجل الوصول إلى "هوية جديدة".
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