living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نجاة نجم مانشستر يونايتد من حادث مروع بأعجوبة

26
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تعرض نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد لحادث سير مروع بعد مباراة السبت ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي، ونجا بأعجوبة.
 
وتحطمت سيارة راشفورد التي تبلغ قيمتها 700 ألف جنيه إسترليني لكنه خرج منها غير مصاب بعد اصطدامه بجزيرة مرورية، بالقرب من مجمع تدريب كارينغتون بعد وقت قصير من مغادرته.
 
وتوقفت حركة المرور في الشارع، بينما حضرت الشرطة إلى مكان الحادث.
 
وأظهرت فيديوهات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الجانب الأيسر الخلفي من السيارة محطما بالكامل.
 
وكان قائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديز الذي سجل هدف الفوز على بيرنلي من أوائل الأشخاص الذين وصلوا إلى مكان الحادث.
 
ويعد الشاب البالغ من العمر 25 عاما من عشاق السيارات الفاخرة، وقد أضاف مؤخرا سيارة رولز رويس ثالثة وهي "كولينان بلو شادو" بقيمة 560 ألف جنيه إسترليني، إلى مجموعة السيارات الفخمة التي يمتلكها.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   