نجاة نجم مانشستر يونايتد من حادث مروع بأعجوبة

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تعرض نجم مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد لحادث سير مروع بعد مباراة السبت ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي، ونجا بأعجوبة.

وتحطمت سيارة راشفورد التي تبلغ قيمتها 700 ألف جنيه إسترليني لكنه خرج منها غير مصاب بعد اصطدامه بجزيرة مرورية، بالقرب من مجمع تدريب كارينغتون بعد وقت قصير من مغادرته.

وتوقفت حركة المرور في الشارع، بينما حضرت الشرطة إلى مكان الحادث.

وأظهرت فيديوهات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي الجانب الأيسر الخلفي من السيارة محطما بالكامل.

وكان قائد مانشستر يونايتد برونو فرنانديز الذي سجل هدف الفوز على بيرنلي من أوائل الأشخاص الذين وصلوا إلى مكان الحادث.

ويعد الشاب البالغ من العمر 25 عاما من عشاق السيارات الفاخرة، وقد أضاف مؤخرا سيارة رولز رويس ثالثة وهي "كولينان بلو شادو" بقيمة 560 ألف جنيه إسترليني، إلى مجموعة السيارات الفخمة التي يمتلكها.