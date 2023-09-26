living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مصطفى محمد.. تفوق على صلاح في "الموسم الثالث" وينافس مبابي

26
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بداية قوية جدا سجلها المهاجم المصري مصطفى محمد في الدوري الفرنسي، جعلت اسمه رنانا في الدوري ووضعته في منافسة جدية للقب هداف الدوري.
 
مصطفى محمد سجل 5 أهداف حتى الآن في الدوري الفرنسي، مع نانت، وهو في المركز الثاني بترتيب الهدافين للبطولة، خلف النجم العالمي كيليان مبابي.
 
مقارنة مع صلاح
 
يخوض محمد موسمه الثالث كاملا في أوروبا، منذ انتقاله في فبراير 2020 من الزمالك إلى غلطة سراي، وهو في طريقه لتخطي النجم المصري محمد صلاح، عندما كان يخوض موسمه الثالث.
 
في الموسم الأوروبي الثالث، لعب صلاح بصفوف تشلسي الإنجليزي، ولم يحقق النجاح المرجو، قبل أن ينتقل إلى صفوف فيورنتينا الإيطالي في النصف الثاني من الموسم.
 
صلاح سجل 6 أهداف في الدوري الإيطالي ولم يسجل أي هدف في البريميرليغ، ليرسم موسما أوروبيا ثالثا "جيدا" بسبب أهدافه المهمة في إيطاليا.
 
ولكن مصطفى محمد يبدو في طريقه لتجاوز صلاح في موسمه الأوروبي الثالث، حيث سجل حتى الآن 5 أهداف من 6 مباريات، ويشق طريقه نحو الوصول لـ10 أهداف على الأقل، هذا الموسم في فرنسا.
 
كيف يصل مصطفى محمد للمستوى الأعلى؟
 
تألق مصطفى محمد هذا الموسم قد يرسم له طريقه نحو كبرى الدوريات الأوروبية، وربما الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة إذا واصل التألق مع نانت الفرنسي.
 
كذلك منافسته على الحذاء الذهبي في فرنسا، ستجعله محور اهتمام الأندية الأوروبية، وهو الآن الهداف الثاني في الدوري، وقد يتصدرالترتيب، مع إصابة مبابي الأخيرة.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   