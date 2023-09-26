مصطفى محمد.. تفوق على صلاح في "الموسم الثالث" وينافس مبابي

A + A -

بداية قوية جدا سجلها المهاجم المصري مصطفى محمد في الدوري الفرنسي، جعلت اسمه رنانا في الدوري ووضعته في منافسة جدية للقب هداف الدوري.

مصطفى محمد سجل 5 أهداف حتى الآن في الدوري الفرنسي، مع نانت، وهو في المركز الثاني بترتيب الهدافين للبطولة، خلف النجم العالمي كيليان مبابي.

مقارنة مع صلاح

يخوض محمد موسمه الثالث كاملا في أوروبا، منذ انتقاله في فبراير 2020 من الزمالك إلى غلطة سراي، وهو في طريقه لتخطي النجم المصري محمد صلاح، عندما كان يخوض موسمه الثالث.

في الموسم الأوروبي الثالث، لعب صلاح بصفوف تشلسي الإنجليزي، ولم يحقق النجاح المرجو، قبل أن ينتقل إلى صفوف فيورنتينا الإيطالي في النصف الثاني من الموسم.

صلاح سجل 6 أهداف في الدوري الإيطالي ولم يسجل أي هدف في البريميرليغ، ليرسم موسما أوروبيا ثالثا "جيدا" بسبب أهدافه المهمة في إيطاليا.

ولكن مصطفى محمد يبدو في طريقه لتجاوز صلاح في موسمه الأوروبي الثالث، حيث سجل حتى الآن 5 أهداف من 6 مباريات، ويشق طريقه نحو الوصول لـ10 أهداف على الأقل، هذا الموسم في فرنسا.

كيف يصل مصطفى محمد للمستوى الأعلى؟

تألق مصطفى محمد هذا الموسم قد يرسم له طريقه نحو كبرى الدوريات الأوروبية، وربما الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة إذا واصل التألق مع نانت الفرنسي.

كذلك منافسته على الحذاء الذهبي في فرنسا، ستجعله محور اهتمام الأندية الأوروبية، وهو الآن الهداف الثاني في الدوري، وقد يتصدرالترتيب، مع إصابة مبابي الأخيرة.