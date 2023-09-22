لبنان بطل دورة اللاذقية الدولية بالكرة الطائرة الشاطئية للسيدات و الرجال

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أحرز منتخب لبنان للكرة الطائرة الشاطئية للسيّدات و الرجال لقب الدورة الدولية الأولى في الكرة الطائرة الشاطئية التي نظمها الإتحاد السوري للكرة الطائرة على الملاعب الرملية لفندق روتانا – افاميا بمدينة اللاذقية بمشاركة اربع دول من المشرق العربي وهي الأردن وفلسطين و سوريا و لبنان. وتألف الوفد اللبناني من نائب رئيس الإتحاد غسّان قزيحة(رئيساً للوفد) و المدرّب الوطني ايلي النار و المدرب فريد موسى، اما الفرق فقد تألف فريق "أ"للسيدات من اللاعبتين ريم العلي و لارا الناهي و فريق "ب" من اللاعبتين ميرا عدره و ليا شبيب. و ضمّ فريق الرجال "أ" بول بو عقل و شربل الخويري و فريق "ب" عمر ابي كرم وهادي شبيب.

و جاءت النتائج بإحراز فريق لبنان "ب" للسيدات لقب البطولة متغلبا على لبنان "أ" الذي احرز المركز الثاني بشوطين للاشيء و فاز الفريقان بجميع المباريات التي خاضوها مع الفرق السورية و الفلسطينية شوطين نظيفين . اما عند الرجال فقد فاز لبنان "أ" على لبنان "ب" بشوطين مقابل شوط واحد ( 21/16 – 17/21 – 17/15 ) في مباراة مثيرة و شيّقة .و قبل التأهل الى المباراة النهائية فاز الفريقان بجميع مبارياتهما ضمن المجموعات و في الدور النصف نهائي بنتيجة شوطين مقابل لا شيء.

وبعد انتهاء المباريات اتصل رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف برئيس البعثة غسان قزيحة وبالجهاز الفني واللاعبين واللاعبات مهنئاً باسم عائلة الكرة الطائرة اللبنانية ومعتبراً ان الكرة الطائرة اللبنانية ما زال تحلق في المحافل المحلية والخارجية وان موسم 2023-2024 سيكون واعداً

الجدير ذكره أن الفريق اللبناني المؤلف من عمر ابي كرم و هادي شبيب سيشارك في النصف الأول من شهر تشرين الثاني المقبل ببطولة العالم تحت ال 21 سنة التي ستقام في تايلاندا بمشاركة 32 فريقاً.