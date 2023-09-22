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نادي المون لا سال يهنىء لاعبه فيليب واكيم لاحرازه لقب بطولة غرب آسيا بسلاح الشيش

22
SEPTEMBER
2023
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هنّأ نادي المون لاسال لاعبه فيليب واكيم بطل لبنان في سلاح الشيش لاحرازه الميدالية الذهبية في  بطولة غرب آسيا للعام الجاري  بسلاح الشيش (23 سنة وما دون)  التي أقيمت  في العاصمة الأردنية عمّان بمشاركة مبارزين من الأردن، البحرين، الكويت، سلطنة عمان، السعودية والامارات.
 
وكان فيليب واكيم قد فاز في كافة لقاءاته  في هذه البطولة بدءاً  من دوري المجموعات وفي ادوار التصفية المباشرة وصولاً الى النهائي الذي فاز به بعد تغلّبه على اللاعب البحريني عبدالله عبد الكريم بنتيجة (15-12).
 
وقد سبقت المشاركة في الاردن سلسلة مشاركات دولية لواكيم تحضيراً للالعاب الآسيوية بدعم وتشجيع من نادي المون لاسال، شملت عدة بطولات ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للمبارزة، وانتهب بذهبية غرب آسيا.
 
وقد تمنى نادي المون لا سال التوفيق للاعبه فيليب واكيم في دورة الالعاب الاسيوية في الصين التي سافر اليها للمشاركة بها ممثلاً الاتحاد اللبناني للمبارزة ضمن البعثة الرسمية للجنة الاولمبية اللبنانية المشاركة في المسابقة القارية  قبل التوجه في بداية الشهر المقبل الى كازاخستان للمشاركة في بطولة آسيا لمن هم في سن الـ23 وما دون في سلاح الشيش.
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