كرة السلّة: بسكنتا بطلة المتن في بطولة "تحدي الضيع" اللبنانية

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اختتمت "سبورتس مانيا" بطولة "تحدي الضيع" اللبنانية لمنطقة المتن في كرة السلة على أرض ملعب عين سعادة الرياضي وتحت اشراف الاتحاد اللبناني لكرة السلة وبحضور رئيس الاتحاد أكرم حلبي والأمين العام المحامي شربل ميشال رزق ورئيس بلدية عين سعادة أنطوان بو عون وفعاليات المنطقة والمخاتير وحشد كبير من الجماهير التي ملأت المدرجات.

شارك في البطولة ثماني قرى من مختلف المناطق في المتن وكسروان والتالية أسماؤهم: المروج، القبيات، بقنايا، جسر الباشا، ساحل علما، بسكنتا، عين سعادة وبولونيا.

وقد تأهل الى المباراة النهائية كل من بولونيا وبسكنتا وتمكّن الأخير من احراز لقب البطولة بعد فوزه على فريق بولونيا بنتيجة (67-61).

وفي الختام كرّم رئيس البلدية كل من رئيس الاتحاد أكرم حلبي والأمين العام المحامي شربل ميشال رزق على عطائهما لكرة السلة اللبنانية ثم وزعت الميداليات والكؤوس على الفائزين والجوائز الفردية على الشكل التالي:

• أفضل لاعب في البطولة وأفضل مسجل رميات ثلاثية شانت ارمليان من بسكنتا

• أفضل هداف ايلي قسيس من ساحل علما

• افضل ممرر كرات لاعب فريق المروج ايدي داغر

• افضل ملتقط كرات ايلي حليحل من جسر الباشا

• افضل مدرب شادي ديب مدرب فرق بسكنتا

• أفضل قائد فريق راي عقل من فريق بقنايا

• افضل فريق ذو اداء ثابت فريق عين سعادة

• افضل بلوك شوت يامن حاتم من فريق جسر الباشا

• طوني معوض من المروج افضل سارق كرات

• افضل لاعب في المباراة النهائية فيليب صقر

• غابريال معوض من بولونيا افضل قيادة