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اختُتمت بطولة لبنان بكرة الطاولة التي أُقيمت على طاولات نادي المون لاسال(عين سعادة) باقامة نهائي الزوجي المختلط لفئة الناشئين دون ال19 سنة .وقد أحرز اللقب الثنائي جيفري دكاش (الفادي الأقدس) وتاليا عازار (أنترانيك بيروت) بعد فوزهما في المباراة النهائية على الشقيقين رامز الدقدوقي (الغدير جبشيت) وفاطمة الدقدوقي (الأهلي الخيام) 3/0 .

وكان الثنائي دكاش وعازار قد تغلبا في النصف نهائي على الثنائي عدنان الهبش ومريم الهبش (الأهلي صيدا) 3/2 فيما فاز الأخوان الدقدوقي في النصف نهائي على ميشال عساف (الرياضي بعبدا) ولوري ياهينيان (هومنتمن بيروت) 3/1 .

قاد المباريات الحكام الدوليون الدكتور كميل مرعب ومي مرشد رضوان وعبير سبيتي ومصطفى الدقدوقي والإتحاديون وائل سيف الدين وجوزيف مرعب وإيلي سليمان ومحمد عليان.

أشرف على المباريات الحكم العام جوزيف العقيقي ورئيس اللجنة الفنية فادي قسيس ونائب رئيس اللجنة ربيع حيدر وأمين السر إيلي رحباني.

وفي الختام وزع العقيقي و قسيس الكؤوس والميداليات على الفائزين والفائزات.