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"السيدة العجوز" تراهن على هزيمة كريستيانو رونالدو

22
SEPTEMBER
2023
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يثق نادي يوفنتوس الملقب بـ"السيدة العجوز" في الفوز بالمعركة القانونية ضد لاعبه السابق كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي الحالي.
 
وقرر كريستيانو ملاحقة يوفنتوس قضائيا، بدعوى عدم حصوله على بعض مستحقاته من النادي الإيطالي، تقدر بحوالي 19 مليون يورو، وتم الاتفاق على تأجيلها خلال خلال فترة تفشي فيروس كورونا.
 
لكن اليوفي يرى أن الاتفاقيات الموقعة تم احترامها من جانبه، حيث حصل اللاعبون على أجور الأشهر الثلاثة، التي وافقوا على التنازل عنها، بينما لم يوقع "الدون" أبدا على تلك العقود، وفقا لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.
 
وزعم سيزار جاباسيو، محامي يوفنتوس، أنه من دون العقد المشار إليه، لا يحق لرونالدو مطالبة النادي بسداد المبلغ، بل أن المستندات التي أرسلها الفريق القانوني للاعب إلى المحكمة "غير صالحة".
 
وختمت الصحيفة بأن يوفنتوس قدم وثيقة مهمة، تتعلق بالتوقيت الذي قرر فيه رونالدو الرحيل إلى مانشستر يونايتد، وتوضح أنه من أجل تأمين خروجه، وقع المهاجم اتفاقية تنص على أنه لم يعد له أي ديون مستحقة لدى "السيدة العجوز".
 
يذكر أن كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 38 عاما، انضم إلى يوفنتوس مقابل 88 مليون جنيه إسترليني (112.5 مليون دولار) في صيف 2018 قادما من ريال مدريد، وتوج معه بخمسة ألقاب وحطم العديد من الأرقام القياسية.
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