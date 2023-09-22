للمرة الأولى.. محرز يواجه رونالدو في مباراة رسمية

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يستعد النجم الجزائري رياض محرز لمواجهة كرستيانو رونالدو رسمياً للمرة الأولى في مسيرته على الرغم من قضائه 13 عاماً على ملاعب أوروبا وفي أكبر البطولات، دون أن تسنح له الفرصة بملاقاة الأسطورة البرتغالي.

ويلعب فريقا رونالدو ومحرز، النصر والأهلي، قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي على ملعب "الأول بارك" بالرياض إذ ستكون المباراة هي الأولى لأفضل لاعب إفريقي في 2016 أمام الحائز على الكرة الذهبية 5 مرات.

ورغم خوضه 3 أعوام في فرنسا بشعار لو هافر و9 أعوام في إنجلترا بقميصي ليستر سيتي ومانشستر سيتي، لم يجمع المعشب الأخضر بين بطل كأس إفريقيا 2019 والفائز بالكرة الذهبية 5 مرات سوى مرة واحدة في مباراة ودية.

ولعب منتخبا البرتغال والجزائر مباراة ودية في يوليو 2018 وانتهت بثلاثية نظيفة، ثنائية لغونزالو غيديش وهدف لبرونو فرنانديز بينما كان نجما النصر والأهلي ضمن الذين خاضوا أغلب مجريات اللقاء دون مساهمات لتكون هي الأولى والوحيدة بينهما على أرض الملعب.

وعندما عاد رونالدو إلى الدوري الإنجليزي صيف 2021 ليرتدي قميص مانشستر يونايتد مرة أخرى، واجه الغريم مانشستر سيتي الذي كان يضم رياض محرز المرة الأولى في نوفمبر من ذلك العام عندما فاز "المواطنون" بهدفين لكن بيب غوارديولا قرر عدم إجراء أي تبديل في المباراة وبقي محرز على مقاعد البدلاء.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت شهر مارس من العام الماضي، تعرض رونالدو لإصابة وغاب عن الديربي الذي فاز فيه فريق محرز 4-1.

وفي آخر ديربي جمع الثنائي قبل رحيلهما عن إنجلترا والذي انتهى 6-3 لمانشستر سيتي شارك محرز قبل ربع ساعة من النهاية، بينما شاهد رونالدو تلك المواجهة من مقاعد البدلاء.