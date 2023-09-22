بأحدث هدف أوروبي.. محمد صلاح يعادل الرقم القياسي لتيري هنري

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سجل النجم المصري محمد صلاح، مساء الخميس، هدفا أوروبيا جديدا لصالح ليفربول، ليعادل الرقم القياسي الذي يحمله أسطورة أرسنال تييري هنري.

وشارك "مو صلاح" في الفوز على لاسك لينز النمساوي (3-1)، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي.

وسجل صلاح الهدف الثالث لـ"الريدز" قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني، بعدما تلقى تمريرة من داروين نونيز داخل منطقة الجزاء.

وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن هذا هو الهدف 189 للاعب المصري البالغ من العمر 31 عاما، مع ليفربول.

وبحسب أرقام شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد سجل صلاح بقميص ليفربول 42 هدفا في المسابقات الأوروبية، سواء دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

وهذا وهو الرقم الأكبر من نوعه الذي يسجله لاعب لفريق إنجليزي واحد، مناصفة مع الفرنسي تييري هنري رفقة أرسنال.

وأوضحت "ميرور" أنها "مسألة أيام أو أسابيع فقط حتى يتقدم صلاح على الرقم القياسي الفرنسي".