living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل سيشارك رونالدو في الكلاسيكو بين النصر والأهلي؟

21
SEPTEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإصابة خلال مباراة فريقه النصر أمام بيرسبوليس الإيراني، في دوري أبطال آسيا، مما وضع مسألة مشاركته في مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي محل شك.

وتقام مباراة النصر ضد الأهلي التي تجمع بين الفريقين في الكلاسيكو ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن مساء غد الجمعة.

وحسب ما ذكرته صحيفة الرياضية السعودية، فإن كريستيانو رونالدو، أجرى فحصا طبيا، في مقر النادي قبل انطلاق التدريبات بساعة للتأكد من سلامة مفصل القدم.

 

وتعرض رونالدو لإصابة بعد تدخل قوي من أحد لاعبي بيرسبوليس، ولكنه استكمل المباراة عقب الإسعافات الأولية من جانب الجهاز الطبي للنصر، في المباراة التي انتصر فيها العالمي 2-0، بالجولة الأولى في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وأكدت الصحيفة السعودية، على أن الجهاز الطبي لنادي النصر، أبلغ رونالدو أن الإصابة لا تدعو للقلق كون المفصل لا يوجد فيه تورم، ليخوض بعدها تدريبا استشفائيا.

 
ad

واتفق رونالدو مع الجهاز الطبي للفريق السعودي على إجراء جلسة علاجية تسبق تدريب الخميس، الذي سيجرى في ملعب الأول بارك، من أجل الاستعداد للمشاركة في مباراة الكلاسيكو.

ويعتلي النجم البرتغالي صدارة جدول ترتيب هدافي دوري روشن للموسم الحالي، بعد مرور 6 جولات، حيث سجل رونالدو 7 أهداف خلال مشاركته في 5 لقاءات وصنع 4.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   