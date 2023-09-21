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أغلى 10 مهاجمين في الدوري الإنجليزي.. لا مكان لصلاح

21
SEPTEMBER
2023
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فشل النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في التواجد ضمن العشرة الأوائل في قائمة المهاجمين الأكثر قيمة التي نشرها موقع "فوتبول أوبزوفيتوري"، في الوقت الذي تصدر فيه النرويجي إيرلينغ هالاند القائمة.
 
وعلقت صحيفة "ميرور" البريطانية في تقرير لها، يوم الأربعاء: يفتخر الدوري الإنجليزي حاليا بوفرة من المواهب الهجومية بعد فترة انتقالات صيفية مثيرة، كما أن الأندية أنفقت مبالغ كبيرة خلال فترة ركود، وظهرت عدد من الأسماء المألوفة في قائمة أغلى 10 مهاجمين، لكن لم يوجد مكان لنجم ليفربول صلاح.
 
وقدم الموقع لمحة عامة عن تصنيف اللاعبين بناء على مجموعة واسعة من العوامل، من ضمنها العمر ومدة العقد، وتصدر هالاند، هداف الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مع مانشستر سيتي، القائمة بقيمة بلغت 250 مليون يورو، وثانيا غابرييل مارتينيلي، مهاجم أرسنال، بـ "150 مليون يورو"، ثم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مانشستر سيتي "100 مليون يورو".
 
ولاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد "100 مليون يورو"، ثم زملاء صلاح في ليفربول داروين نونيز "100 مليون يورو" وكودي غاكبو "80 مليون يورو"، وموهبة مانشستر يونايتد أنتوني "80 مليون يورو"، من أستون فيلا تواجد موسى ديابي "80 مليون يورو"، إضافة إلى مهاجم نيوكاسل ألكسندر إيساك "80 مليون يورو"، وغابرييل جيسوس من أرسنال "80 مليون يورو".
 
وكانت المفاجأة في تواجد صلاح بالمركز الـ 18 بالقائمة، بعدما بلغت قيمته السوقية 60 مليون يورو.
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