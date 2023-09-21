لهذا السبب رونالدو اشتكى من ملعب آزادي.. ولاعب إيراني يرد

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انتقد النجم الإيراني علي شاه أرضية استاد آزادي الشهير في طهران، بعد لقاء فريقه بيروزي أمام النصر السعودي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وعانى لاعبو الفريقين من أرضية الملعب السيئة، حيث غطت الحفر الترابية على بقع مختلفة من الملعب.

وبدا علي شاه غاضبا بعد اللقاء: "لاعبو النصر يسألوننا هل هو ملعب أم مزرعة؟ إذا تحدثت الآن، يقولون إننا نتذمر".

وأضاف: "حتى ضد كل الفرق التي واجهتها، لم يسبق لي أن رأيت ملعب بهذا السوء. كان من العار أن ألعب أمام فريق كبير مثل النصر بنجومه في هذا الملعب".

وأكد شاه أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، اشتكى من أرضية الملعب، وبدا عليه الاستياء.

وقال شاه: " ليس فقط رونالدو الذي أشتكى، ولكن أيضا لاعبوا فريقي اشتكوا من الحالة السيئة لملعب آزادي".

يذكر أن النصر انتصر بنتيجة 2-0 على بيروزي، في أولى مباريات الفريق بدوري أبطال آسيا.